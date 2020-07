"La relance éco" : les agences de voyage obligées de reporter la plupart des voyages

Les agences de voyage traversent une période compliquée à cause de l'épidémie mondiale de coronavirus. De nombreuses frontières sont encore fermées, ce qui génère de nombreuses annulations et reports de voyages.

L'époque n'est plus aux voyages au long cours. Avec l'épidémie de coronavirus, de nombreuses frontières sont encore fermées, certains pays exigent des touristes étrangers de disposer d'un test récent du Covid-19, là où d'autres imposent des périodes de quarantaine.

Une situation qui a des conséquences directes sur l'activité des agences de voyage. "Nous faisons beaucoup de reports de voyages. Nous proposons des à-valoir à nos clients dont les voyages ont été annulés pendant le confinement", explique Elise Brunet, la responsable de l'agence Richou Voyages au Mans.

Destination la France et l'Europe

L'agence a pu rouvrir ses portes le 25 mai et depuis elle propose essentiellement des destinations françaises et européennes à ses clients. "Ils partent dans le Jura, en Bretagne, en Provence, en Suisse, en Autriche aussi", précise Elise Brunet.

L'agence organise habituellement des croisières, mais pour le moment, impossible de se rendre dans les Caraïbes, "en revanche, les croisières fluviales repartent bien. On va proposer en mars 2021 un voyage le long du Douro dans le nord du Portugal", assure la responsable de l'agence Richou Voyages au Mans.

Une situation économique difficile

Ces annulations et reports en cascades ont des conséquences sur les affaires. "La situation économique est difficile", affirme pudiquement Elise Brunet. Dans son agence, le chômage partiel est toujours de rigueur. "Nous n'ouvrons que quatre jours dans la semaine, je viens le jeudi et le vendredi, et ma collègue, le lundi, mardi", précise la responsable qui mise sur une reprise de l'activité en 2021.

