La relance éco : les aides pour les véhicules électriques saluées par le syndicat des énergies de l'Yonne

Ce sont des annonces très attendues par le secteur automobile et elles seront faites ce mardi après-midi par Emmanuel Macron. Le chef de l’Etat devrait proposer de nouvelles primes à l’achat de véhicules. Il pourrait aussi annoncer des aides pour l’installation de bornes électriques. Jean-Noël Loury est le président du syndicat départemental d’énergies de l’Yonne.

Des aides à l'installation de bornes électriques sont-elles une bonne chose ?

Oui car il y a 5 ans quand nous avons commencé l’installation de bornes électriques dans l'Yonne, l'Etat intervenait déjà par l'intermédiaire de l'ADEME à hauteur de 30 à 50% selon les bornes. C'est la raison pour laquelle nous sommes sans doute le département de la région Bourgogne Franche Comté le mieux équipé aujourd'hui avec 120 bornes. Nous avons encore un projet d'installation de cinq à six bornes super rapide qui permettent de recharger 100 km en 10 minutes.

Les bornes sur autoroutes est-ce aussi une solution ?

Cela va dans le bon sens car aujourd'hui les voitures électriques ont en moyenne 350 km d’autonomie donc l'avenir de la voiture repose selon moi davantage sur l’hydrogène qui porte l'autonomie à 1000 km. Le véhicule électrique est plus adapté pour des trajets courts et du quotidien et d'ailleurs le syndicat travaille sur l'hydrogène depuis trois ans.

Est-ce important que l'Etat mette de l'argent sur les déplacements moins ou non polluants ?

On a bien vu pendant le confinement la baisse de la pollution et avec les bornes posées dans l'Yonne cela a permis d'économiser 183 tonnes de CO² qui n'ont pas été rejeté dans l' atmosphère.

