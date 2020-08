La relance éco : les animations reviennent à l'hippodrome de Vichy-Bellerive

Le public a réinvesti les tribunes de l'hippodrome de Vichy-Bellerive depuis le 20 juillet. Le port du masque est obligatoire et peut freiner la fréquentation, mais la venue des turfistes est un soulagement pour Olivier Louit, délégué général de la Société des Courses de Vichy. "Grâce au fait que le public revienne, on a un retour du pari sur l'hippodrome. Aujourd'hui on arrive à adapter notre offre de jeux en fonction de la fréquentation : nous avons des opérateurs employés pour nettoyer les machines et initier les joueurs à prendre des paris depuis leur téléphone."

Désormais, les enjeux se font plutôt sur Internet. "Nous avons constaté que le client avait plutôt tendance à se diriger vers le pari en ligne parce qu'il ne veut pas sortir de chez lui. Maintenant, la croissance représente entre 30 et 40% des jeux." explique Olivier Louit.

Fête de l'hippodrome le 15 août

Samedi 15 août, c'est la fête de l'hippodrome de Vichy. Elle est appelée traditionnellement "soirée des enfants", et prévoit des déambulations d'artistes et des courses de poney. Mais cette année, il faut venir masqué. "Toutes nos animations sont "Covid-compatibles" afin de recevoir toutes les familles dans les meilleures conditions."

Depuis l'an dernier, la fête est nocturne. Les courses débuteront à 18 heures. "C'est une réunion qui fonctionne très bien, habituellement il y a beaucoup de monde. On espère que cette année le public sera autant présent."

Pour les intéressés, les billets sont disponibles en ligne sur le site internet courses-de-vichy.fr. L'entrée est gratuite pour les moins de 18 ans.

Emma Saulzet