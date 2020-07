La relance éco : les artificiers touchés par les annulations de feux d'artifice

80% de chiffre d'affaires en moins. C'est la perte financière que pense accuser Philippe Hollebecq à la fin de l'année 2020. Le gérant de l'entreprise Wagnon Artifices, basée à Roubaix, a beaucoup perdu avec le confinement et l'annulation de multiples événements festifs. Mais entre le 13 et le 14 juillet, c'est une activité importante de l'entreprise qui s'envole. "90% des feux sont annulés par rapport à l'année dernière", détaille Philippe Hollebecq. "D'habitude, on fait 230 feux, là on va en faire 25".

Pour les artificiers, "ça sera une année blanche". Les salariés de Philippe Hollebecq ont été mis en chômage partiel pour la plupart, et les CDD traditionnellement appelés pour la période de fête nationale resteront cette année chez eux.

Pour l'avenir, Philippe Hollebecq est inquiet, même si'il a réussi à décaler ses prêts auprès de la banque. Pour autant, Philippe Hollebecq l'affirme, "si ça reprend ça va aller, mais il faut absolument que ça reprenne, c'est indispensable pour notre métier".