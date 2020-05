"La relance éco" : les artisans creusois appellent les particuliers à maintenir leurs travaux

Comment accompagner la reprise d’activité des artisans creusois ? La CAPEB 23 appelle les particuliers à faire confiance aux professionnels du bâtiment, notamment pour le respect des gestes barrière, et à maintenir les travaux commandés avant le confinement.

80% des artisans creusois ont dû s'arrêter pendant le confinement

Francis Mathieu, patron de la CAPEB creusoise et lui-même artisan couvreur, n'a pas arrêté de travailler pendant le confinement : "on a de la chance, quand on travaille en extérieur, c'est possible. On a pris toutes les précautions sanitaires possibles." Mais il le confirme : la période a tout de même fortement touché la profession : "80% des entreprises creusoises ont dû s'arrêter au moins une semaine pendant le confinement".

Les artisans ont fait face à plusieurs obstacles : la peur des particuliers, qui ne souhaitaient pas les recevoir chez eux, l'organisation des salariés, parfois contraints par leurs obligations familiales et les gardes d'enfant, ou encore inquiets face au virus. "Maintenant, on se retrouve face à un troisième problème : le manque probable de matières premières, indique Francis Mathieu. Dans les semaines qui vont venir, on va payer l'arrêt des fours des tuileries, l'arrêt des séchoirs de bois ... l'approvisionnement va être compliqué."

Les chantiers reprennent sous l'oeil inquiet des particuliers

Francis Mathieu tient à souligner un point positif : à la reprise, la majorité des commandes de chantiers sont maintenues, ce qui n'est pas le cas dans d'autres départements. "En revanche, il y a ce phénomène où les gens se disent 'peut-être qu'ils vont nous apporter le virus...' Ils ont peur", explique Francis Mathieu. On est dans un département âgé, et cette population, sans doute plus vulnérable, ne veut pas prendre de risques."

Pourtant Francis Mathieu l'assure : tous les professionnels et leurs employés ont été sensibilisés aux gestes barrière : "On a pris des mesures sanitaires importantes, comme la distribution de 15.000 masques jeudi dernier. On suit des fiches métiers très strictes." Il concède que "certains travaux ne pourront pas être menés dans l'immédiat".

Les chantiers ont repris mais ils sont fortement ralentis par les protocoles sanitaires très stricts

Le patron de la CAPEB 23 veut à tout prix éviter un "trou d'air" en mai et un report des chantiers à l'automne. "Il va bien falloir apprendre à vivre avec la Covid", conclut-il.

