La relance éco: Les Auto-écoles à nouveau sur les routes

Soulagement pour les 53 autos-écoles de Corse

Sitôt l'annonce officialisée par le ministère de l’Intérieur, les 53 auto écoles de corse ont repris leur carnet de rendez-vous et recontacté leur élèves qui rongeaient leur frein depuis quasiment 2 mois, à commencer par ceux pour qui avoir le permis de conduire est obligatoire pour trouver un emploi. Une bonne nouvelle également pour les moniteurs inscrits au chômage partiel même si les leçons de code se sont souvent poursuivies via internet.

Des normes sanitaires draconiennes

Les voitures sont ressorties du garage et ont repris la route, même si dans l’habitacle, les leçons sont loin d'être une sinécure tant les normes sanitaires sont strictes. Mais c'était la condition imposée par le gouvernement. Dorénavant, il faut embarquer masqué et ganté, les fauteuils sont recouverts d'une housse plastique tout comme le volant, le levier de vitesse et les commandes. Le moniteur, ganté et masqué lui aussi doit porter une visière, et interdiction de brancher la clim et obligation de rouler les vitres ouvertes, tandis que la voiture doit être désinfectée sitôt la leçon terminée

Des emplois conditionnés par le permis de conduire

Pour beaucoup d'élèves, passer son permis était essentiel pour trouver un emploi. A Bastia, Fiona est dans ce cas.

Fiona , inscrite au permis de conduire Copier

Pour autant on ne sait pas encore quand les élèves pour passer leur permis, car à présent les inspecteurs, n'ont pas fini de négocier avec le ministre de l’Intérieur leurs conditions sanitaires de reprise d'une activité. Peut-être fin mai pour les permis motos et les poids-lourds, début juin pour les permis B.

France Bleu RCFM est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?