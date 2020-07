"La relance éco" : les auto écoles Bokréno dans le Loiret sont bien reparties après une période très difficile

Après deux mois de fermeture et beaucoup de pertes financières, les autos écoles Bokréno installées à Orléans et à La Ferté-Saint-Aubin ont retrouvé une activité normale. Une situation partagée plus généralement par l'ensemble de la profession dans le Loiret.

Masques sur la bouche et gels désinfectant dans la boîte à gants, les auto écoles ont repris leurs activités depuis le 13 mai dernier après plus de deux mois de fermeture. Dans les auto écoles Bokréno, installés à la Ferté Saint-Aubin et à Orléans, l'activité est bien repartie depuis quelques semaines.

Chômage partiel et emprunt

Marie Recuero et Ericka Cihelka sont les propriétaires depuis 2013 de deux auto-écoles Bokréno, l'une à la Ferté Saint-Aubin et l'autre à Orléans. Elles emploient 12 personnes et ont plus de 40 véhicules dans leur parc automobile et lorsque le gouvernement a annoncé le confinement il a fallu s'organiser : "on a mis au chômage partiel nos 12 employés mais il fallait payer une petite partie de leur salaire, c'était compliqué financièrement franchement. Malgré tout les aides de l'état nous ont permis de nous en sortir, sans elles, nous n'aurions sans doute pas tenu." explique Marie Récuéro.

Marie Recuero et Ericka Cihelka ont racheté l'auto-école Bokréno en 2013. © Radio France - Alexandra Lagarde

Bonne organisation dans le Loiret

Mais une fois le déconfinement venu, l'activité est repartie rapidement se réjouit l'une des deux gérantes, Marie Recuero : "je tiens à remercier le Bureau de l'éducation routière, qui, dès la période du confinement, a organisé le retour au travail. On a fait passer les permis motos en premier dès le 25 mai, ça a permis de désengorger pas mal les choses et ensuite on s'est consacrés aux permis voitures. Les inspecteurs aussi ont accepté de faire des heures supplémentaires en venant le samedi. Grâce à tout cela, aujourd'hui nous sommes revenus à une situation normale. La situation dans le Loiret est très bonne par rapport aux départements voisins."

Nouvelles pratiques

Et si la situation financière est meilleure, la crise a profondément changé la manière d'aborder le métier, analyse Marie Récuéro : "cette crise a modifié les choses, c'est sûr. Notamment sur le sujet du code et son enseignement.Avant les élèves venaient quand ils voulaient, plusieurs heures d'affilés, sans que cela soit forcément efficace. Aujourd'hui les élèves doivent s'inscrire sur une application, sur un créneau précis et cela nous permet de mieux accompagner les candidats, de faire des cours plus régulièrement devant des effectifs réduits, on individualise l'accompagnement en quelque sorte."

Chaque année, en France, plus d'1 million 500 000 candidats se présentent à l'épreuve du permis de conduire.