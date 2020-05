La relance éco: les auto-écoles reprennent le volant

Les candidats au permis vont pouvoir reprendre des cours de conduite ou passer leur code: après une valse-hésitation gouvernementale, les auto-écoles ont finalement pu rouvrir leurs portes ce mercredi 13 mai. Une décision très attendue par les professionnels, condamnés à l'inactivité depuis le début du confinement, ce qui aura un impact inévitable sur la situation financière du secteur.

je crains que ceux qui étaient déjà fragiles n’arrivent pas à se relever." - Gaëlle Bourgeois, patronne d'auto-école

Pour Gaëlle Bourgeois, patronne de l'auto-école Bourgeois à Besançon et présidente pour le Doubs du CNPA-Education Routière, le principal syndicat des auto-écoles, " beaucoup de nos entreprises sont des petites structures, donc fragiles, avec des trésoreries très contraintes. On va certes avoir du travail, mais avec toute cette période blanche il y aura forcément des retards de paiement et je crains que ceux qui étaient déjà fragiles n’arrivent pas à se relever." La période de printemps avec les vacances de Pâques est une période où les écoles font beaucoup de chiffres. Pour Gaëlle Bourgeois "ce sera impossible de rattraper les pertes sur l'exercice 2020". Un certain nombre d'auto-écoles ont bénéficié du fonds de solidarité gouvernemental pour mars et avril, le syndicat demande à ce que la mesure soit étendue au mois de mai, puisque la reprise n'intervient que quasiment pour la deuxième quinzaine.

Masques pour les élèves, visières pour les moniteurs

D'autant que la reprise se fait comme partout sous la contrainte de précautions sanitaires strictes. Il est impossible dans les voitures de respecter les distances de sécurité, mais un protocole est mis en place. " L'élève est masqué", explique Gaëlle Bourgeois,"le moniteur doit en plus avoir une visière, (pas l’élève pour des questions de vision de la route), il n'y a personne d’autre dans la voiture, on nettoie et désinfecte la place du conducteur entre chaque élève, le volant, les leviers, etc... on attend un quart d’heure entre chaque leçon, et _les voitures sont désinfectées de fond en comble une fois par jour_." "Le candidat participe lui même à la désinfection comme ça il peut contrôler que ce soit bien fait" rajoute Gaëlle Bourgeois.

Tout va prendre plus de temps

Ces contraintes vont forcément générer un manque à gagner, estime la patronne de l'auto-école Bourgeois, "on va perdre du temps, travailler plus lentement". Dans les locaux l'accès sera limité, pas plus de quatre personnes par exemple dans la salle de code. Pour les élèves ce sera plus compliqué aussi, beaucoup sont lycéens et les auto-écoles sont souvent installées à proximité des établissements. Bien pratique, sauf quand les lycées sont fermés et que les transports en commun fonctionnent au ralenti, se pose donc le problème de l'accès des élèves à l'auto-école depuis leur domicile.

Reprise des examens début juin pour le permis B

Pour ceux qui attendent de passer leur permis de conduire, il va falloir être patient. "Pendant les semaines de fermeture, personne n’est venu s’inscrire, donc les dossiers ne se sont pas accumulé" explique Gaëlle Bourgeois. Mais pour le permis B, les examens ne reprendront que début juin. "Ce n'est pas plus mal, il faut laisser du temps aux élèves qui n’ont pas conduit depuis le 17 mars, de reprendre des cours et de retrouver leurs marques au volant."

