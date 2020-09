La nouvelle éco : les Auvergnats sont nombreux au camping municipal de Saint-Gervais-d'Auvergne

Un jeune couple originaire du Pas-de-Calais a repris le camping de l'Etang Philippe à Saint-Gervais d'Auvergne l'an dernier. Ils l'ont remis au goût du jour et cette année, malgré la crise, les touristes locaux se sont montrés plus nombreux !

Marlène et Antoine Debove sont originaires de Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. En janvier 2019, ils se sont installés au cœur des Combrailles, pour donner un coup de jeune au camping de l'Etang-Philippe à Saint-Gervais-d'Auvergne dans le Puy-de-Dôme.

Après avoir épluché les annonces de mairies pour des DSP (délégations de service public) et fait plusieurs visites de campings en Dordogne et en Auvergne, c'est celui de l'Etang-Philippe qui a conquis les deux jeunes gens. "On voyageait beaucoup en Van dans les campings. On trouvait l'endroit joli mais nous n'avions jamais pensé à y vivre. C'est l'environnement et le potentiel qui nous ont permis de choisir."

Dès lors, Marlène et Antoine Debove entament des travaux de rénovation pour faire revivre le camping. "Il fallait un peu d'imagination, mais quand on est arrivés, on a su que ça pouvait marcher. Ça collait surtout avec les principes qu'on s'était donnés, c'est-à-dire le calme, la campagne. Le but ici, c'est de faire une pause."

Vacances à proximité

Cette année, Covid-19 oblige, les français sont plutôt partis près de chez eux. Les deux go-gérants l'ont bien remarqué au camping de Saint-Gervais-d'Auvergne. "En 2019, il y avait quand même des vacanciers de Riom et de Clermont. J'ai l'impression que cette année, ils ont mis un périmètre d'une heure autour de chez eux. Beaucoup de personnes ont découvert les Combrailles et comptent revenir."

Mais pour les jeunes repreneurs, la crise sanitaire tombe mal. Malgré les inquiétudes, ils restent optimistes. _"_On a perdu 40% de notre fréquentation. C'est une perte, forcément, mais normalement on devrait survivre. On a moins de clients, mais plus de sécurité. Surtout, ils étaient satisfaits parce qu'ils avaient de la place et étaient au calme."

Pour l'avenir, il y a aussi des incertitudes. "On se dit que cette année il y a eu un souci, mais l'année prochaine il y en aura peut-être encore un. Mais je pense qu'il faut rester optimiste, parce que sinon il faut arrêter le boulot de saisonnier !" dit en souriant Marlène Debove.

Pour les réservations, vous pouvez vous rendre sur le site internet camping-etang-philippe.fr

Emma Saulzet