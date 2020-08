La relance éco : les balades en bateau attire de plus en plus de visiteurs locaux à Châtillon-sur-Loire

La relance éco part faire un tour en bateau du côté de Châtillon-sur-Loire sur la Sterne, le bateau traditionnel de Bertrand Deshayes. Son téléphone n'arrête pas de sonner et pour la première fois, il accueille de plus en plus de curieux qui habitent le Loiret.

En descendant sur les bords de Loire à Châtillon-sur-Loire, impossible de la rater : la Sterne mouille juste en dessous du Relais de Mantelot. C'est sur ce bateau traditionnel que Bertrand Deshayes nous emmène à la découverte du fleuve et de son histoire.

Sa saison n'a pu démarrer que pendant le week-end de l’Ascension, mais tout était prêt avec un dossier préparé pendant le confinement et soumis aux autorités"avec tous les principes de précautions respectant les normes sur la désinfection, la distanciation quand il fallait le faire" explique le marinier. "On a la chance d'avoir _un bateau qui ne fait que douze place, ça permet d'avoir une intimité_, de ne pas être dans la foule. Surtout on est en pleine nature, dans un environnement de nature qui est exceptionnel et au cœur d'ouvrages de l'ancienne traversée en Loire avant qu'on ne construise le pont canal. Donc on emmène les gens dans une aventure fabuleuse en toute sécurité !"

En allant de Châtillon-sur-Loire vers Mantelot, impossible de manquer la Sterne le long des berges. © Radio France - Noémie Philippot

Pendant une heure, Bertrand Deshayes raconte la Loire à ses clients installés dans un bateau à fond plat qui donne l'impression d'être à peine au-dessus du niveau de l'eau. Environnement, fonctionnement du fleuve, histoire de cette écluse pour traverser la Loire ... tout y passe, souvent sous forme de quizz et la formule séduit : "C'est génial ! C'est participatif, il transmet sa passion et c'est agréable d'être dehors" pour Nicole et Valérie.

Un public très local suite au confinement

D'habitude, Bertrand Deshayes parle aussi de la Loire en anglais mais cette année, les visiteurs viennent surtout du Loiret ! Olivet, Orléans, ou Briare comme Annie-Françoise. Elle fait découvrir le département à ses petits enfants : "On profite de l'été, de la chaleur, pour valoriser toute cette eau qui nous entoure ! Parce qu'ils ont besoin de travailler aussi après le covid tous ces acteurs. Lorsqu'il n'y a plus le confinement, il faut en profiter !"

c'est l'objectif : que les habitants deviennent ambassadeurs de leur territoire"

"Avant on faisait découvrir notre territoire à des gens qui venaient le découvrir. Aujourd'hui on le fait découvrir à des gens qui l'habitent et qui ne le connaissent pas, et ça c'est génial !" s'enthousiasme Bertrand Deshayes. Mais cette clientèle très locale est aussi le fruit d'un gros travail : "avec l'Office de Tourisme, on a fait des stands d'animations dans les marchés et dans les grandes surfaces et bien souvent les gens nous disaient "mais on connait on est d'ici !" hé, prenez la doc !" raconte-t-il. "On les voyait arriver la semaine suivante en disant "on a découvert pleins de trucs !" et c'est l'objectif : que les habitants deviennent ambassadeurs de leur territoire, et ça marche super bien !"Le téléphone n'arrête pas de sonner. Le marinier et La Sterne ont encore de beaux jours devant eux.