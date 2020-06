La relance éco : les baptêmes de parapente ont repris à Aiguebelette

A l'école de parapente d'Aiguebelette, les mois de mars et avril durent lesquels l'activité a été nulle en raison du confinement liée à la pandémie de coronavirus sont presque oubliés. Si depuis le 18 mai il est possible de planer en solo et d'effectuer des stages de formation, les vols en tandem sont désormais autorisés. Les baptêmes, indispensables à la survie économique du secteur, pourront donc bien avoir lieu cet été, à condition de voler masqué. Une bonne nouvelle pour Marie Pugnot, responsable de l'école de parapente d'Aiguebelette.

Cette autorisation, vous l'attendiez avec impatience ?

On attendait cela depuis notre démarrage de saison qui cette année a eu lieu le 18 mai. Jusqu'à présent, notre activité se limitait à des stages de formation, car une grosse partie de notre travail est aussi d'apprendre à voler à des futurs pilotes.

Les baptêmes, c'est ce qui fait rentrer l'argent dans les caisses ?

C'est bien sûr une partie importante de notre activité. Des gens qui veulent découvrir le parapente en vol tandem. Pour nous, il était vital d'autoriser ces baptêmes avant l'été. Nous sommes "météo-dépendants" et la saisonnalité fait partie de notre métier. C'est en plein été que l'on travaille le plus, du coté des baptêmes mais aussi des stages. De nombreux touristes qui viennent dans la région ont envie de découvrir le parapente.

Les réservations redémarrent fort ?

Les réservations arrivent. On sent que les gens ont été contraints et enfermés. Ils ont envie de grands espaces et de grand air. Le vol libre correspond totalement à cette demande.

Avec des contraintes quand même liées à la crise du Covid-19. Quelles sont les consignes ?

Cela commence dès le moment où l'on vient récupérer nos passagers, dans la montée en camion. On leur donne du gel hydro-alcoolique et on a restreint le nombre de places à bord. Ils doivent être masqués tout le temps, même pendant le vol. C'est plutôt bien accepté, et le matériel est bien sûr désinfecté après chaque passage.