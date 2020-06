La relance éco : les boîtes de nuit ne voient pas le jour

La pilule a dû mal à passer auprès des patrons de discothèques : pas de réouverture cet été dans le cadre du déconfinement lié à l'épidémie de Covid-19. Une décision incompréhensible pour eux alors que les restaurants ont rouvert, les musées, les cinémas, les casinos...Certains craignent de ne pas pouvoir se relever et de devoir mettre la clé sous la porte. Christophe, patron de la "Joia" à Aix les Milles ne comprend pas.

On ne comprend pas cette décision. Tout le monde peut rouvrir et pas nous, surtout quand on voit les images de la fête de la musique dans la rue où les gens dansent les uns contre les autres on ne comprend pas que nous on ne peut pas rouvrir - Christophe patron de la Joia

Incompréhension mais inquiétude aussi chez Christophe dont l'établissement peut accueillir 1300 personnes avec un club hiver (couvert) et un club été (en extérieur). Il travaille avec son épouse, c'est donc toute la famille qui est impactée : 400 000 euros de perte du chiffre d'affaires sachant qu'il doit continuer de payer les charges fixes qui s'élèvent environ à 40 000 euros par mois.

On ne va pas pouvoir s'en sortir, je suis très inquiet. C'est démoralisant. Je ne sais pas ce qu'il faut faire mais nous étions prêts à accueillir du public en respectant les mesures sanitaires. On aurait limité le nombre d'entrées, imposé le port du masque et les distances

Même si cela paraît difficile à faire appliquer Christophe est persuadé que cela est possible d'autant plus qu'en été à la "Joia" l'activité est essentiellement extérieure. De son côté l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH) menace d'attaquer la décision du gouvernement au Conseil d'Etat. Le Syndicat national des discothèques et lieux de loisirs (SNDLL) s'est lui aussi "insurgé contre le maintien de la fermeture des discothèques". "Une telle mesure ignore les garanties apportées par la profession et les conditions réelles du fonctionnement de ces établissements sanitairement plus sains que les débordements en tous genres qui ont actuellement lieu sur le plan festif ", a regretté cette autre fédération professionnelle du secteur.