La relance éco : les bons chiffres de la "petite station" Prabouré dans le Livradois-Forez

C'est une "petite" station qui a tout d'une grande. Située à Saint-Anthème, près d'Ambert (Puy-de-Dôme), Prabouré, station de ski l'hiver et parc d'activités l'été, a connu en juillet l'un de ses meilleurs mois. Une satisfaction après une saison marquée par le manque de neige et la Covid-19.

C'était quasiment inespéré, mais ça fait du bien au moral et aux finances. Le parc d'activités de montagne Prabouré, situé à Saint-Anthème dans le Puy-de-Dôme, a réalisé un très bon mois de juillet. Une fréquentation en hausse de 40%, et un chiffre d'affaires de plus de 30%, voilà de quoi satisfaire les dirigeants de la SEM (Société d'Economie Mixte) sur le territoire.

La station de Prabouré fonctionne l'été depuis 2013

"C'est une très bonne nouvelle" souligne François Philibert, le directeur, "après un début d'année difficile pour nous, avec un hiver sans neige." Avec plus de 10 000 entrées sur le mois de juillet, Prabouré atteint "le niveau du mois d'août de l'an dernier", un mois traditionnellement porteur depuis que la station de ski ouvre l'été, en 2013. Même si ces bons chiffres "ne permettront pas de compenser la perte de la saison hivernale", il est indéniable que la crise sanitaire a profité à Prabouré. "On a découvert une nouvelle clientèle, des personnes qui partaient plus loin d'habitude, à l'étranger, notamment" souligne François Philibert. Ces clients se sont redirigés vers le tourisme vert local, et notamment Prabouré, qui n'a pas énormément de clientèle étrangère. "On en a pleinement bénéficié" sourit le dirigeant.

La nouveauté : une animation en réalité virtuelle

Résultat : la station continue d'investir. La dernière nouveauté arrive mi-août : des casques de réalité virtuelle qui permettent de prendre la tyrolienne de Prabouré sans quitter le sol, via une vidéo tournée auparavant. Une activité retardée par la Covid-19, nous raconte François Philibert. "Cette mise en valeur de nos activités estivales devait se tourner au mois de mai. A cause du COVID, le tournage n'a pu s'effectuer en juin." Il faut attendre ce samedi 15 août pour pouvoir bénéficier de cette activité, avec un dispositif particulier lié au coronavirus. "Une salle était prévue en intérieur. Mais, avec le port du masque étant obligatoire à l'intérieur, ce n'est pas compatible avec le casque, la buée empêchant de voir correctement" souligne le directeur. L'activité se fera donc en extérieur, en respectant la distanciation physique.

Le parc d'activités de Prabouré-Saint-Anthème est ouvert tous les jours de 10 heures à 18 heures jusqu'au 30 août, puis les week-ends (samedi et dimanche) au mois de septembre. Plus d'informations sur www.praboure.fr.