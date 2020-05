La relance éco : Les boucheries Bignalet ont maintenu leurs activités en boutique

Au cœur de la maison Bignalet, il y a des femmes et des hommes qui font perdurer une tradition familiale, un savoir-faire artisanal et l'amour du travail bien fait à partir de matières premières nobles. Depuis 4 générations, la Maison Bignalet met la qualité et le circuit court au cœur de sa démarche. Une aventure débutée en 1919 à Habas dans les Landes.

Une activité maintenue mais modifiée durant le confinement

La Maison Bignalet a pu continuer à travailler durant le confinement en modifiant ses horaires. L'entreprise a tout de même été impactée par la fermeture des marchés landais, mais aussi par celle des collectivités et des restaurants.

Économiquement, la société se porte bien grâce aux magasins qui ont bien tourné durant le confinement mais aussi grâce aux tournées dans les campagnes.

Depuis le 11 mai, les boucheries Bignalet ont rouvert aux horaires habituels et il est dorénavant possible de retourner sur les marchés.