La relance éco : Les boucheries Dartiguelongue ont repris une activité normale

Depuis sa création en 1997, la Maison Dartiguelongue vous ouvre ses portes non seulement à Grenade-sur-l'Adour, mais également à Saint-Pierre-du-Mont pour vous proposer les incontournables de notre terroir. De la boucherie aux charcuteries, un large choix de produits de qualité vous attend. Que vous cherchiez des viandes de porc, d’agneau ou de bœuf, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Disponibles et à votre écoute, ils vous orientent vers le choix du morceau de viande le mieux adapté à votre recette ou à votre repas festif. La maison Dartiguelongue propose également un service traiteur sur-mesure.

Une activité normale durant le confinement

Hormis les marchés qu'ils n'ont pas pu faire, les fêtes ou encore les cantines qu'ils n'ont pas pu livrer... La maison Dartiguelongue a reçu plus de monde que d'habitude dans ses boutiques de Grenade sur l'Adour et de Saint Pierre du Mont. Ils ont tout de même dû adapter leurs horaires en fermant les après-midis. Les boutiques restant ouvertes le matin, avec une longue file de clients mais en respectant les gestes barrières !

Depuis le 11 mai, les enseignes rouvrent aux horaires normaux et le camion Dartiguelongue retourne sur les marchés.

Économiquement, l'entreprise a perdu entre 70 000 et 100 000 euros de chiffre d'affaire, et il a fallu mettre un employé au chômage partiel.