La relance éco : les bouchers charcutiers ont enfin trouvé des repreneurs à Ennezat

Après quarante et un ans passés dans leur boucherie charcuterie à Ennezat, dans le Puy-de-Dôme, Chantal et Richard Katzenfort ont enfin trouvé des repreneurs, et peuvent donc désormais profiter d'une retraite bien méritée.

Contraints de poursuivre leur activité faute de repreneur sérieux, Chantal et Richard Katzenfort vont maintenant pouvoir profiter de la vie. Ils viennent enfin de céder leur boucherie charcuterie. "Je suis arrivé ici à Ennezat en 1979 avec le mois de salaire dans la poche et ma femme qui était une bleue dans le métier" raconte Richard. Mais "Appelez moi Katz" devient vite une référence dans la région en développant également une offre de traiteur. La boutique est florissante, les banquets et les mariages s’enchaînent. Et les années aussi.

La pièce froide pour la viande © Radio France - Jean-Pierre Morel

En âge de prendre leur retraite, Chantal et Richard cherchaient donc à transmettre leur commerce. "On est content de les avoir" disaient leurs fidèles clients, "mais on peut comprendre qu'ils aient envie d'arrêter". Seulement voilà, sans candidat sérieux, il a fallu poursuivre l'activité. Et puis il y a un an, un jeune couple se manifeste.

On est parti la larme à l’œil... Chantal Katzenfort

Et depuis un mois, l'enseigne a changé de nom. "Une ferme à la ville" s'est installée au 17 rue de la République à Ennezat. "Je suis éleveur en Charolais dans les Combrailles" explique Maxime Poulerol à la tête d'un cheptel d’une centaine de bêtes à Charensat et Biollet, "on fait de la viande de qualité, j'en suis convaincu dans un environnement très naturel et je ne voulais plus que cette viande parte à l'étranger car c'est souvent le cas malheureusement pour gagner quelques centimes". Alors avec sa compagne, il décide de rependre le flambeau des Katzenfort. Ou plutôt le couteau. Malgré les cinquante cinq minutes de route qui séparent Ennezat de leur exploitation dans les Combrailles.

Circuit court et maintien du commerce local

"On ne fera pas la même chose qu'eux, on ne peut pas rattraper quarante ans d'expérience comme ça" sourit Elise, la jeune maman, qui était aide soignante depuis quinze ans. Elle a très vite trouvé ses marques derrière le comptoir où trônent notamment les steak, les rosbeef, et le filet de bœuf élevé à l’herbe dans les Combrailles. "J'étais aide soignante et donc aussi au contact des gens". C'est donc une page qui se tourne.

"On va faire un pot de départ pour remercier tous nos clients mais je ne sais pas comment avec cette pandémie" ajoute Chantal Katzenfort, "je vais appeler le maire pour voir ce qu'il sera possible de faire". Un maire qui perd deux figures du commerce local, mais qui peut se féliciter qu'ils aient trouvé des successeurs pour maintenir l'activité dans cette commune de près de trois mille habitants.