"La relance éco" : les Boxers de Bordeaux sont passés entre les gouttes

La saison s'est arrêtée sèchement le 29 février après un quart de finale à sens unique perdu face à Angers. Les patins étaient donc déjà rangés au début du confinement. Ils seront ressortis des armoires le 9 août pour la reprise de l'entraînement.

Économiquement, les Boxers s'en sortent plutôt bien. Pas de pertes de recettes liées à des matches qui n'auraient pas eu lieu, et des perspectives de rentrée encourageantes au niveau des partenaires privés qui dans leur grande majorité vont continuer à soutenir le club. De nouveaux sponsors régionaux et nationaux ont même manifesté leur intérêt.

"On n'a pas eu à résoudre la problématique de beaucoup de clubs qui n'avaient pas terminé leur saison, constate le président Thierry Parienty. On a gardé le lien avec nos supporters et nos partenaires, plus un lien social qu'un lien commercial qui n'avait pas beaucoup de sens. Les partenaires restent fidèles. Certains réduisent mais aucun ne nous a a quittés. Et de nouveaux sont arrivés."

Contraint depuis deux ans à une cure d'amaigrissement par la fédération française suite à un déficit de 500 000 euros aujourd'hui comblé, les Boxers vont pouvoir présenter à la DNCG mi-juillet un budget de 2,2 millions d'euros, identique à celui de la saison passée.

Réveiller Mériadeck

Sur le plan sportif, les Boxers seront sur la ligne de départ d'un championnat où ils espèrent se montrer plus conquérants après un exercice 2019-20 plutôt décevant malgré une nouvelle qualification pour les playoffs.

"La stratégie de recrutement s'appuie sur un groupe de Français qu'on voulait garder, des Français plutôt travailleurs, explique Thierry Parienty. En revanche, on est allé chercher des étrangers de meilleure qualité pour essayer de faire plus de différence notamment offensivement. Clairement, on a perdu trop de matches à domicile. Il faut que les autres équipes aient de nouveau peur de venir chez nous. C'est une des priorités de la saison."

La saison de Ligue Magnus débutera le 26 septembre.

