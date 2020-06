"La relance éco" : les Brasseurs bretons misent sur les visites pour se relancer

Et si vous profitiez de l'été pour visiter une brasserie ? Apres quelques mois difficiles avec le confinement, qui les a privé de débouchés, les Brasseurs de France comptent bien se relancer. Ils proposent des visitent pour attirer les clients.

Le confinement a été difficile, mais les Brasseurs de France entendent bien se relancer : "Ca a été compliqué pour les brasseurs", explique Jacqueline Lariven, "parce qu’il a fallu fermer les cafés, hôtels et restaurants, qui sont des lieux de distributions importants pour les brasseurs. Tous les rassemblements de plus de 5.000 personnes ont été annulés. Tous les festivals, les fêtes, foires et salons ont été interdits alors que beaucoup de nos adhérents sont présents sur ce type d’événements", ajoute la responsable de la communication du syndicat.

Début de reprise avec la réouverture des bars et restaurants

La réouverture des cafés-restaurants a permis aux brasseries de commencer à relancer leur activité : "ça a été une _véritable bouffée d'oxygène pour les brasseurs_", explique Jacqueline Lariven.

A l'approche de l'été, les brasseurs espèrent repartir de l'avant, en ouvrant leurs portes au public : "C'est une tradition, il y a une vingtaine d'années, on parlait beaucoup de bière, sans vraiment savoir comment on la fabriquait. Mais la nouvelle génération de brasseries a eu à cœur de faire visiter les lieux de production, de faire découvrir les secrets de fabrication".

Des visites touristiques pour l'été

Les Bretons ont joué un rôle déterminant dans cette transmission : "Coreff et Lancelot étaient parmi les premières brasseries créées dans les années 80 et qui marquaient le renouveau de la brasserie française. Autour d'eux il y a désormais une centaine de brasseries bretonnes", ajoute la spécialiste.

Le site des Brasseurs de France propose un système de géolocalisation, pour savoir où ont lieu les visites et animations dans les brasseries proches de votre lieu de villégiature.