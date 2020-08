La relance éco : les brasseurs s'organisent en une filière brassicole des pays de Savoie

Les statuts sont déposés, la filière brassicole des Pays de Savoie sera officiellement créée très prochainement. Entretien avec Tony de Oliveira, son futur président et dirigeant de la brasserie artisanale Sabaudia à Voglans.

Tony de Oliveira, président de la future filière brassicole des Pays de Savoie Copier

France Bleu Pays de Savoie : Tony de Oliveira, vous avez profité du confinement pour créer une filière brassicole des Pays de Savoie, c'est à dire ?

Tony de Oliveira : Cela va regrouper les 80 brasseurs de Savoie et de Haute-Savoie, les malteurs - même si pour l'instant il n'y a qu'une malterie mais il y en aura peut-être d'autres un jour - et les producteurs de matières premières, d'orge et de houblon.

Pourquoi vous réunissez-vous ?

Pour faire avancer les choses. Si on est tout seul, un petit problème devient un gros problème, si on est plusieurs, il y'a plus de monde pour réfléchir et pour faire avancer les choses. Un exemple très concret : le stockage des matières premières. Si on ne stocke pas correctement l'orge, elle s’abîme, la filière va donc beaucoup aider là-dessus. Jusqu'à maintenant on le stocke mal, dans des sacs alors qu'il faut que ce soit dans des silos ventilés. Il y a un côté technique et logistique à mettre en place. Aujourd'hui, on est trop petit donc en s'associant on va pouvoir créer un endroit de stockage correct. L'idée, c'est qu'on ait de l'orge et du houblon originaires des deux Savoie

Pourquoi faire du locale ? Il n'y a plus que ça qui marche ? Ça coûte moins cher ?

Aujourd'hui, ça va coûter plus cher, mais on sera fier de faire des produits de chez nous, le consommateur a aussi envie de ça. On l'a vu chez nous, en vente directe à la brasserie.

C'est même global, la consommation de bières a augmenté ?

La consommation augmente régulièrement donc c'est tant mieux pour nous les brasseurs. Je n'ai pas vraiment de chiffres, en revanche aujourd’hui, la production de bières dans les deux Savoie est équivalente à la production de vin dans les deux Savoie : 120 000 hectolitres, ça va crescendo !

