La relance éco : les bus "Flixbus" reprennent du service, plus de 70 destinations depuis Paris

Les Flixbus sont de retour sur la route ! Vous allez peut-être apercevoir dès ce jeudi 18 juin, les bus vert fluo et orange qui vous transportent à moindre coût... Après trois mois d'arrêt forcé, ils sont de retour. Invité de France Bleu Paris ce jeudi, Jean Rosado, directeur adjoint de Flix Bus France, évoque cependant une reprise progressive de l'activité.

Au départ de Paris, 70 villes desservies

Et cela se voit dans le nombre de destinations desservies : 70 contre 200 habituellement. "Notre maître-mot, c'est la prudence, explique Jean Rosado. Au départ de Paris, on peut aller dans les _grandes villes : Nantes, Strasbourg, Lyon, Marseille ou Nice_. En Europe, des villes comme Amsterdam, Bruxelles ou Berlin sont desservies. C'est aussi important pour permettre aux touristes étrangers de revenir en France cet été".

Notre maître-mot, c'est la prudence - Jean Rosado, directeur adjoint de Flix Bus France

La reprise se fera de manière progressive, indique le directeur adjoint de Flixbus, qui dit garder "un oeil attentif sur les habitudes et les désirs de voyage des Français et des Européens : selon la demande, on va remettre dans les prochaines semaines de l'offre sur la route avec plus de destinations et de fréquence".

"Un protocole sanitaire très strict"

L'activité de Flixbus a déjà repris dans plusieurs pays européens ; le protocole sanitaire mis en place par l'entreprise dans les bus français a donc "déjà fait ses preuves", selon Jean Rosado. En revanche, il n'y aura pas de siège laissé libre pour respecter la distanciation physique : "Le port du masque est obligatoire, il y a de la distribution de gel hydroalcoolique. Il y a aussi la _désinfection quotidienne des cars_, pas simplement un nettoyage. La distanciation physique ne s'impose pas au vu des mesures mises en place."

Masque, gel hydroalcoolique et désinfection quotidienne des cars

Par ailleurs, il n'y aura pas de climatisation en circuit fermé, le car sera ouvert à chaque arrêt pour faire circuler l'air.

Pas de hausse des tarifs

En tout cas, Flixbus France ne prévoit pas de hausse de ses tarifs : "Il faut donner envie aux gens de revenir voyager : plus on réserve en avance, moins c'est cher. C'est le moyen le plus abordable pour voyager en Europe cet été".

Du côté des pertes de chiffre d'affaires, Jean Rosado confirme que la fréquentation en juin "est encore en-deçà" d'un mois de juin habituel. L'entreprise compte sur des achats de billet en dernière minute, mais note "des premières réservations encourageantes".

Flixbus France souligne avoir été "durement impactée" par l'arrêt total pendant ces trois mois. Des mesures d'activités partielles ont été mises en oeuvre, mais "nous n'avons pas encore procédé à d'autres mesures en ressources humaines", notamment sur d'éventuels licenciements.