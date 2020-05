La relance éco : les campings de la région espèrent une réouverture rapide pour rattraper le début de saison

Fermeture administrative, deux mots qui font mal aux gérants des 480 campings de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui trépignent d'impatience de pouvoir rouvrir leur établissement alors que le déconfinement est acté depuis une semaine malgré l'épidémie de Covid-19. La date qui semble se préciser est celle du 2 juin comme pour les restaurants et les cafés mais rien n'est encore officiel et tout dépendra aussi bien-sûr de l'évolution de l'épidémie.

"La date du 2 juin nous donne quand même de l'espoir pour nos clients aussi elle est importante", Michel Nore président de l'hôtellerie de plein air dans la région.

"Tout le monde attend la réouverture pour pouvoir lancer les réservations. Les gens veulent savoir, ils sont encore timides concernant les réservations, même si le gouvernement a annoncé qu'ils pouvaient partir en vacances".

Entre 120 et 140 millions d'euros de perte

Un mois d'avril perdu, celui du mois de mai sans doute aussi, l'organisation des campings de la région commence à faire les comptes et ça fait mal : entre 120 et 140 millions de perte pour tous les campings de la région (50 millions pour ceux du Var). Et ces pertes rendent difficiles notamment la vie des petits campings qui habituellement à cette période de l'année se reposaient un peu sur les acomptes des réservations de la haute saison.

"Les petits campings sont vraiment en difficulté. Ils sont privés des acomptes et comme les autres ils doivent continuer de faire travailler du personnel pour entretenir les espaces".

Le personnel mobilisé aussi en ce moment pour adapter les établissements aux règles sanitaires. Tout semble déjà prévu pour accueillir les vacanciers dans de bonnes conditions. Une charte sanitaire est déjà sortie, elle préconise une ouverture des piscines, des clubs enfants en nombre limités et un système important de désinfection pour toilettes et les mobil-homes le même qu'utilisent les ambulanciers pour leur matériel.