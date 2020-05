La relance éco : les candidats de retour au centre de recrutement de l'armée de Terre de Vincennes

Le Covid-19 a quelque peu modifié les habitudes des CIRFA (centre d'information et de recrutement des formes armées), en témoigne le gel hydroalcoolique distribué à chaque candidat qui franchit celui de l'armée de Terre situé au Fort-Neuf de Vincennes (Val-de-Marne), rouvert depuis le 11 mai 2020.

Mesures d'hygiène au CIRFA

À l'intérieur des bureaux, chaque candidat qui se présente, spontanément ou sur rendez-vous, est soumis au même questionnaire présenté par le caporal-chef Abdel : "Est-ce que vous avez de la toux, des maux de tête, de la fièvre ? Est-ce que vous avez été en contact avec une personne qui présentait les symptômes du Covid ?". Si le candidat répond "oui" à l'une de ces questions, il est invité à quitter les lieux immédiatement.

1 500 candidats potentiels pendant le confinement

Malgré ces conditions d'accueil un peu particulières, le retour à la normale se confirme dans ce CIRFA. Il faut dire que le recrutement ne s'est jamais arrêté. "Pendant le confinement, les conseillers ont maintenu le lien grâce au site s'engager.fr, en prenant aussi des nouvelles des candidats par téléphone, par sms", explique le colonel Cyril Leprêtre qui commande les 20 CIRFA d’Île-de-France et d'Outre-Mer de l'armée de Terre.

"Entre mars et mai, nous avons accumulé un stock de 1 500 jeunes candidats potentiels", précise-t-il. Celles et ceux, retenus juste avant le confinement, pour passer leurs premiers tests physiques et médicaux juste sont de retour pour se soumettre à ces examens qui se répartissent sur quatre demi-journées.

Plus de candidats avec la crise sociale ?

Nawel, elle, revient d'un séjour à l'étranger avec un master spécialisé dans les ressources humaines. La jeune femme souhaite s'engager dans l'armée et la crise sociale et économique liée au coronavirus l'a encore plus motivée, elle l'avoue : "Avant le Covid-19, les RH c'était un secteur qui se portait bien, mais aujourd'hui, dans le privé c'est un peu en suspens. Donc à voir comment ça se passe dans l'armée..."

Les candidats de retour au centre de recrutement de l'armée de Terre de Vincennes Copier

À chaque crise que traverse le pays, l'armée est là, rappelle le lieutenant-colonel Hubert, chef du CIRFA de Vincennes."En 2015, suite aux attentats, on avait observé un regain de l'intérêt pour rejoindre les rangs de l'armée de Terre, ça permet aux jeunes qui le veulent de saisir l'opportunité de servir leur pays". L'armée de Terre vise 16 000 recrutements par an Au moins 25% de ces recrues viennent des CIRFA d’Île-de-France et d'Outre-Mer.

Développer les moyens de communication

Si à l'armée de Terre, on reste confiant côté recrutement, à l'armée de l'Air, "on a perdu environ 200 candidats au niveau national", explique le lieutenant-colonel Karine Gauthier. L'adjointe au chef du bureau de recrutement relativise, elle aussi, malgré tout. "On a pas mal de candidatures là, ça frétille pas mal dans les CIRFA".

Pourtant la période de confinement est tombée au plus mauvais moment "en plein dans notre campagne scolaire, quand tous nos recruteurs se déplacent dans les collèges, les lycées pour informer les jeunes, c'est le moyen de nous faire connaître". Mais pendant ces deux mois, les Armées ont beaucoup misé sur la communication digitale notamment via les réseaux sociaux pour aller chercher les potentielles futures recrues chez elles.