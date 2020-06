La relance éco : les casinos misent sur le retour des joueurs

Progressivement les casinos retrouvent une activité normale. Après avoir rouvert le 2 juin les machines à sous et le jeu électronique ce jeudi soir place aux jeux de table. Au casino Joa de la Seyne-sur-Mer les clients sont de retour le directeur est soulagé.

Deux mois et demi de fermeture ça pèse lourd dans les caisses des casinos et au Joa de la Seyne-sur-Mer le directeur, Dylan Peras, a fait les comptes : quatre millions d'euros de perte du chiffre d'affaires et 98 salariés au chômage technique.

"C'est un vrai choc économique, il faut reprendre petit à petit l'activité même si la restauration n'a pas encore repris son activité totale. C'est un soulagement de revoir toutes les équipes et surtout de travailler à 100%."

Une reprise sous conditions dans le respect des mesures sanitaires. Les casinos ont été réintégrés dans le déconfinement, à condition de ne mettre en service que les machines à sous dans un premier temps, pas les jeux de table avec manipulation de cartes ou de jetons.

"Nous avons travaillé pendant toute la période du confinement pour mettre en place le protocole : mettre en place des bornes de distribution de gel pour les clients et des parois entre les machines si on ne pouvait pas les séparer de plus d'un mètre."

Dès ce mercredi soir, c'est le retour des jeux de table, une distance de mètre est imposée entre les joueurs. Des joueurs qui doivent porter le masque dans l'établissement, mais ces mesures ne semblent pas les décourager, dès la réouverture, ils ont répondu présents.

"Le côté social du casino leur a beaucoup manqué. Dès la première semaine tous nos fidèles sont revenus pour se retrouver autour des machines, autour du jeu."

Et pour attirer encore plus de clients le casino de la Seyne-sur-Mer a lancé un gain de 52.000 euros puis de 18.000 euros la semaine dernière.