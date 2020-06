La relance éco : les centres de contrôle technique en plein rush en Limousin

Ce mardi marque la fin de la période de tolérance pour ceux qui devaient faire leur contrôle technique durant le confinement. Le gouvernement avait gelé les échéances initiales, afin que personne ne soit pris en défaut. Du coup, depuis le déconfinement, c'est la ruée dans les centres de contrôles techniques, comme en témoigne Sébastien Meyrial qui gère 12 centres "Autosur" en Haute-Vienne, en Corrèze et dans le Cantal. Voilà déjà un aperçu de ses journées

Les délais pour avoir un rendez-vous s'allongent et on a du mal à avaler le débit - Sébastien Meyrial

Pour ce professionnel, la situation actuelle rappelle le pic d'activité de 2018, au moment où les règles des contrôles techniques avaient changé. Lui-même et ses équipes redoublent donc d'efforts, avec des journées de travail plus longues et des vacances écourtées, pour compenser les deux mois de fermeture de ses centres comme celui de la zone Magret Romanet, à Limoges. Sébastien Meyrial assure que ses salariés sont très compréhensifs et ont accepté sans difficultés de faire un effort.

"Moi-même je ne prendrais pas de congés et ils sont tous unanimes pour prendre le boulot tant qu'il est là. _Tout le monde a compris l'enjeu_." En revanche, il n'est pas question d'embaucher précise le patron, car il sait d'expérience que "le soufflé va retomber". Sébastien Meyrial se dit toutefois relativement chanceux, car il sait que son activité repose sur une démarche obligatoire. "On va pouvoir s'en sortir, contrairement à d'autres petits commerces !"