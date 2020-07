La relance éco : les chantiers ont repris en mode "dégradé" chez un promoteur immobilier de Toulouse

Les chantiers du promoteur immobilier Icade ont redémarré après le confinement en mode "dégradé". Tout était stoppé depuis le 15 mars, alors que 600 logements et 35 000 mètres carrée de bureaux et cliniques sont en construction sur la métropole toulousaine. Icade a dû relancer son activité en respectant les règles sanitaires, comme "aménager des sens de circulation, favoriser l’activité par niveaux ou adapter des réfectoires et vestiaires aux gestes barrières" indique Laurent Nicolas, responsable d'Icade en Midi-Pyrénées.

Les conséquences de la crise d'Airbus pas encore mesurables

La plupart des chantiers ont repris à un rythme de 80% lorsqu'ils sont en co-gestion, et un retour à la normale est attendu pour l'automne. L'activité commerciale, quant à elle, ne s'est pas arrêtée pendant le confinement. Concernant la crise chez Airbus, difficile d'évaluer l'impact sur le bâtiment estime Laurent Nicolas, qui évoque tout de même, "quelques réservations annulées" , et prédit des conséquences sur l'activité résidentielle et de bureau.

