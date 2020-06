La relance éco : les chocolateries Vergne face une reprise encourageante

Les chocolateries Vergne reprennent du poil de la bête. Après les deux mois de confinement, où les pertes se sont accumulées pour toutes les chocolateries, la reprise est là. Les clients font leur retour en masse dans les trois boutiques du Nord Franche-Comté pour acheter du chocolat. La direction est rassurée et estime que le gros de la crise est déjà derrière elle.

La moitié des recettes en moins dans la caisse

"On a perdu effectivement de l'activité. Jusqu'à 50% de chiffre d'affaires, déclare Eric Vergne, le patron. La période de confinement est tombée juste sur la période de Pâques, qui est la deuxième période la plus importante en matière d'activité chocolat. Mais on a plutôt bien passé cette période", explique-t-il.

D'autant que depuis le 11 mai, la demande augmente énormément. "Elle a repris mieux qu'avant. C'est très positif !, se réjouit le chocolatier. Bien sûr, on ne récupérera jamais ce qui a été perdu mais là encore, on a la confirmation que notre métier a dû sens. Que l'on est au cœur des moments de joie en famille, entre amis (...). Donc pour beaucoup de gens, le déconfinement est synonyme de retrouvailles. Et finalement, le pâtissier-chocolatier démontre qu’il y a tout à fait à sa place", se félicite le patron.

Au total, "on est à peu près sur 15 à 20% en plus mais ça mais c'est très conjoncturel, tempère-t-il. C'est-à-dire qu’il y a une recrudescence de ces moments de retrouvailles en ce moment. Ensuite, on va retomber dans une période plus fragile : la période d'été en général est calme par chez nous". L'incertitude règne pour les mois de septembre et octobre: "On ne sait pas ce qu'il va se passer. La grande leçon de ce confinement a été que l'avenir n'a jamais été aussi incertain. Il faut qu'on soit souple, réactif, à l'écoute des demandes et puis qu'on soit prêt à réinventer de nouvelles choses. On doit s’adapter", affirme-t-il.

Garder les apprentis à tout prix

A l'heure où beaucoup d'entreprises renoncent à recruter des apprentis pour l'année prochaine, Eric Vergne assure qu'il s'agit d'un poste de dépense sur lequel il ne compte pas faire d'économies: "Dans nos métiers d'artisans, notre patrimoine le plus riche, c'est les hommes et les femmes. Arrêter la formation, ça voudrait dire à moyen terme s'appauvrir. Nous, on a toujours besoin de rechercher du personnel, pour avoir des gens dans l'équipe qui soit adaptés au travail. Il faut les former. Donc nous n’allons surtout pas baisser la formation. Au contraire, ajoute-t-il. On forme 8 apprentis en ce moment. On en formera 9 en septembre".

