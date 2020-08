La relance éco : les cinémas comptent sur Ciné Cool pour reconquérir les spectateurs

Les salles de cinéma sont à nouveau accessibles depuis le lundi 22 juin 2020. Les spectateurs, cependant, hésitent à retourner dans les salles obscures. La fréquentation cet été est en très nette baisse cet été.

Le manque de blockbusters américains pénalise les salles conventionnelles qui, en proportion, sont les plus affectées, avec cette désaffection. La fréquentation chute de 70% par rapport à l'été 2019.

Les salles d'art et essai qui attirent peu habituellement l'été, faute de sorties, perdent la moitié des cinéphiles.

Ciné Cool doit booster les entrées

Les exploitants comptent sur l'opération "Ciné Cool", qui démarre ce samedi 22 août pour reconquérir le public. Avec une trentaine de films programmée, l'affiche est alléchante. Une vingtaine de cinémas indépendants participe à cette opération cet été.

Plusieurs équipes ont accepté de jouer le jeu des avant-premières. Comédiens et réalisateurs vont venir dans les salles à la rencontre du public.

Pour les fans de Christopher Nolan, Ciné Cool sera aussi l'occasion de voir son tout dernier film, "Tenet", à prix réduit. La sortie de ce rare blockbuster estival est prévue le mercredi 26 août.

Le cinéma Star Saint-Ex à Strasbourg © Radio France - Corinne FUGLER

Les caisses des cinémas sont vides

Les salles de cinéma ont pu bénéficier des dispositifs d'aide mis en place par l'Etat durant le confinement. Elles ont cependant besoin du soutien des spectateurs pour regarnir leurs caisses. "Je vis littéralement par l'envie et le désir des gens d'aller ou pas en salle", souligne Stéphane Libs, directeur du Star et du Star Saint-Exupéry, à Strasbourg.

Perdre 50% des entrées estivales, pour cet exploitant de salles, "c'est un gouffre. Les salles indépendantes et qui plus est les salles art et essai sont véritablement en danger puisqu'il n'y a pas le filet de protection d'un grand groupe ou d'une salle municipale. Moi, aujourd'hui, j'ai une durée de vie de quatre à cinq mois!!"

Retrouvez la chronique "la relance éco" à 7h15.

