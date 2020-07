La relance éco : les clients au rendez-vous à Nice pour le début des soldes d'été

56 % des Français comptent effectuer des achats pendant ces soldes selon un sondage de l’Observatoire société et consommation (paru lundi 13 juillet ). Le budget moyen serait de 245 euros. Le directeur du centre commercial CAP 3000 à Saint-Laurent-du-Var, Roch-Charles Rosier enregistrait à 14 heures +5 % de fréquentation par rapport au premier jour de soldes en 2019.

Le directeur de CAP 3000 Copier

Les grandes enseignes ont débuté les promotions en juin avec les ventes privées, c'est plus compliqué pour les commerçants indépendants du centre-ville de Nice. Elise tient une boutique de prêt-à-porter depuis 10 ans rue de la Liberté, elle propose quelques vêtements à -50 %, mais ne peut pas se permettre de trop rogner sur sa marge après 2 mois de fermeture : "honnêtement les soldes ce n'est plus comme avant, depuis Internet et le fait qu'on puisse acheter à prix réduits à chaque moment de l'année, avant on écoulait le stock."

Reportage Copier

Dans les rues de Nice, il y a du monde, on fait du lèche-vitrine pour traquer la bonne affaire mais la foule fait peur à certains clients potentiels, en pleine crise sanitaire. Nicolas Donati tient une boutique de prêt-à-porter dans le quartier Notre-Dame, il ne compte pas sur la clientèle touristique cette année : "à la réouverture on a travaillé essentiellement avec nos habitués mais c'est calme. Beaucoup d'événements, des mariages ont été reportés. Il y a quelques Hollandais, Allemands, Italiens mais pas d'Américains, de clientèle asiatique pas de russes, ni de Qataris."

reportage Copier

Ce premier week-end de soldes sera décisif, les grandes enseignes textiles semblent bien démarrer, il y a des files d'attente devant certains magasins d'habillement. Du côté de Polygone Riviera, centre commercial à ciel ouvert à Cagnes-sur-mer, le directeur Hugo Rey, est satisfait de ce premier jour de soldes .