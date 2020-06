La relance éco : les clients de retour aux machines à sous au casino de Ribeauvillé

Une bonne nouvelle pour les amateurs de jeux : en Alsace, les casinos ont rouvert leurs portes depuis le 2 juin. C'est le cas des casinos de Niederbronn-les-Bains dans le Bas-Rhin et celui de Ribeauvillé dans les Haut-Rhin.

Les deux établissements, appartenant au Groupe Barrière, étaient fermés depuis le 14 mars, depuis la crise du coronavirus et les mesures de confinement. Pour l'instant les joueurs peuvent uniquement tenter leur chance, sur les machines à sous électroniques. Le casino a rouvert ses portes, tout comme le restaurant, le café des Sports et l’espace balnéo. Le spa doit rouvrir ce week-end.

Une machine à sous sur deux est accessible

Les tables de black jack et roulettes sont pour l'instant fermées au public, sécurité sanitaire oblige. A l'entrée, le masque est obligatoire, il y a un sens de circulation pour éviter de se croiser. Le client présente directement sa carte d'identité sur le lecteur, pour pouvoir rentrer.

La jauge d'accueil est de 155 personnes, à l'intérieur de l'établissement . Une machine à sous sur deux fonctionne.

Des séparations en plexiglas ont été installées © Radio France - Guilllaume Chhum

"Les machines à sous ont été espacées d'un mètre et quand ça n'est pas possible des parois en plexiglas ont été installées. Aujourd'hui, sur 210 machines qui sont dans le parc, il y en a 150 qui fonctionnent," explique Jacques Lévêque, le directeur général du casino de Ribeauvillé.

Les joueurs de nouveau au rendez-vous, après le déconfinement

Pour appliquer le protocole sanitaire renforcé de l'établissement, deux personnes sont chargées de vérifier que les règles sont suivies à la lettre. "On rappelle aux joueurs de mettre le masque, de se laver les mains avec du gel hydroalcoolique qui est à disposition. On leur donne aussi des petites lingettes. Les machines sont nettoyées après chaque passage," souligne Frédéric Coupé, en charge du protocole sanitaire pour la partie casino.

Les joueurs reviennent en force à Ribeauvillé © Radio France - Guillaume Chhum

Pour les clients, c'est le soulagement de retrouver les machines à sous, après plus de deux mois de confinement. "Il y a environ 500 clients par jour en semaine, contre plus de 700 en temps normal, ce qui est un bon début de reprise. Notre clientèle fréquente de nouveau notre casino et c'est une bonne nouvelle," analyse Jacques Lévêque.

Pendant la période de confinement, les salariés du casino ont été mis au chômage partiel. Depuis le 2 juin, deux tiers d'entre eux ont repris le travail. Le casino de Ribeauvillé emploie 200 personnes.

