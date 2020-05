La relance éco: Les clubs de sports dans l'Yonne adaptent leurs cours pour fidéliser les adhérents

Les clubs de fitness et studios de musculation n'ouvriront sans doute pas avant le mois de juin. En attendant , dans l'Yonne, les coachs essayent d’offrir quand même des services à leurs abonnés. Exemple avec Florent Raveneau, responsable "d'Auxerre Fitness"

-Comment vous êtes vous organisé depuis la fermeture de votre salle ?

Dès l'annonce d'Emmanuel Macron on a mis en place des cours par vidéo. On a même créé une plateforme spéciale, acheté du matériel, créé un studio dans la salle de cours et lancé des cours en vidéo . Certaines ont été visionnées 30 000 fois.

-Comment cela s'est passé financièrement ?

Nous avons 800 clients donc on peu tenir un ou deux mois, même si c'est très compliqué. Forcément, il y a un trou dans la trésorerie. Certes, nous avons perçu une compensation de 1 500 euros de l'Etat mais ça ne fait pas tout, cela ne couvre pas tous les frais engagés . Le coût de réaménagement de la salle de sport par exemple, pour répondre aux normes sanitaires, est de l'ordre de 2500 euros. En plus, nous avons offert un mois d'abonnement à nos adhérents, on a stoppé les prélèvements en mai, on va reprendre en juin .

-Quelles sont les perspectives d'avenir ?

On espère une réouverture de la salle le 2 juin. Il faut réadapter l'offre. Dans toute cette noirceur il y a des aspects positifs. La plateforme de cours en ligne restera. On proposera aussi des cours sur écrans géants, des cours en extérieur. Les vestiaires seront interdits ,il y aura huit points de gel hydroalcoolique , des vitres en plexiglas, des distances de quatre mètres carrés par personne. On aura bien moins de gens sur place mais nos charges restent les mêmes.

