La relance éco : les coiffeurs alsaciens se font des cheveux blancs

Après deux mois sans coups de ciseaux, colorations ou brushing, les Alsaciens s'étaient rués dans les salons de coiffure à la levée du confinement. Mais depuis plusieurs semaines, les coiffeurs de la région ont retrouvé davantage de calme. Les gens ont tendance à moins venir rafraîchir leurs coupes. "La consommation change avec le télétravail, on n'a plus vraiment besoin du coiffeur, soutient André Hissler préside l'Union nationale des entreprises de coiffure dans le Bas-Rhin (et il a un salon depuis 50 ans à Haguenau). _Et puis les samedis, il n'y a plus de mariages_, donc ça pèse dans la balance. Alors même avec les trois semaines de folie après le confinement, on n'a pas récupéré ce qu'on a perdu en deux mois".

La coupe coûte 3 à 5 euros de plus

Les coiffeurs alsaciens ont dû mettre en place des mesures sanitaires contraignantes (masques, visières, plexiglas, peignoirs jetables), ce qui a entraîné un surcoût, répercuté sur le prix de la coupe. Selon les salons et les prestations, André Hissler estime que les clients déboursent en moyenne trois à cinq euros de plus._"On arrive à surnager, on arrive à payer les salaires, c'est déjà bien,_relativise André Hissler. Après le salaire des patrons, c'est autre chose. Beaucoup de salons souffrent, on verra en janvier février prochain si certains doivent fermer".

