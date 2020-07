La relance Éco : les commerçants berjalliens prêts pour les soldes d'été décalés

En ce 15 juillet top départ pour les soldes d'été. Ils ont été reportés de trois semaines à la demande des petits commerçants qui voulaient avoir du temps pour reconstituer un peu de trésorerie après deux mois de fermeture en raison du confinement. Ces soldes sont attendus par les clients et les commerçants selon Amandine Chatelus. Elle est co-présidente de l'association Passion commerces à Bourgoin-Jallieu et gère deux boutiques indépendantes : l'une de vêtements, l'autre spécialisée dans la chaussure.

Les soldes démarrent ce mercredi après un peu plus de deux mois de reprise d'activité, comment vont les commerces du centre-ville ?

"Je dirai que les commerces vont plutôt bien. On a passé une période très compliquée, inutile de revenir dessus, mais on a pu retrouver nos clients, plutôt dans de bonnes conditions et on les en remercie d'ailleurs, donc aujourd'hui c'est plutôt positif on va dire. On voit le commerce qui bouge. Il y a eu des paliers. On va dire que "l'enfant" a repris très rapidement puisque vous aviez envie de les habiller, de les chausser forcément. Ils avaient changé de taille, une saison était passée. Et puis après l'accessoire et le prêt-à-porter en dernier, mais il est reparti."

Ces soldes arrivent à point nommé ou vous sentez encore que les clients sont frileux ?

"Pour nous c'est parfait. On voit qu'ils ont moins peur déjà, ils ont repris des habitudes tout en respectant les consignes. A Bourgoin, c'est plutôt bien respecter. Après la frustration qu'ils ont pu avoir, on va dire, ils ont envie de consommer, et surtout, on sent qu'ils ont envie de nous faire travailler, nous commerçants, qu'il y a une vraie solidarité."

Faut-il s'attendre à des grosses ristournes ?

"Je n'irai pas jusque-là. Je pense que au contraire on va remettre du sens dans notre façon de travailler et donc des remises qui sont des remises intéressantes, vous aurez par exemple 30 % chez de très nombreux commerçants sur la collection en cours, mais voilà ce sera avec du sens et de la logique. Faut également qu'on puisse dégager un petit peu de marge pour que nos entreprises soient solides et qu'on puisse continuer à vous servir les saisons prochaines. Etant donné qu'on été fermé deux mois, il faut qu'on répercute ça, qu'on puisse avoir des marges correctes tout simplement. Donc on s'adapte. C'est pour mieux vivre sur le long terme et pour pouvoir rentrer une collection d'hiver dans de belles conditions."

D'autant que sur certains produits, vous avez peut-être eu des difficultés d'approvisionnement. Les stocks ne sont peut-être pas si conséquents que cela ?

"On n'a pas pu être approvisionné dans de bonnes conditions étant donné que les livraisons et les chaînes de fabrication ont été rompues. Donc effectivement, nous n'avons pas des quantités si importantes que ça, donc il ne faudra pas trop traîner."

Ces soldes vont vous permettre,t de rattraper un petit peu la saison ?

"On compte dessus bien évidemment pour la finir correctement. Rattraper peut-être pas, mais finir sur une bonne note en tout cas."

Avez-vous des craintes quant à la concurrence d'internet ?

"Alors effectivement, on a pu observer des choses pendant le confinement notamment des grandes maisons qui soldaient les articles qu'ils nous avaient vendus à nous à un prix même parfois plus important que celui des soldes. Et ça c'est quelque part la responsabilité de chacun, je dirais, d'être sensible à ça et de voir que c'est de la concurrence déloyale quelque part aux emplois de leur territoire, à leurs connaissances. Donc quelque part, jouons tous le jeu.

Pourquoi organiser une braderie en centre-ville le week-end prochain, les 18 et 19 juillet?

"Habituellement, nous organisons deux braderies : l'une fin septembre pour la Saint-Michel et l'autre pour la foire du 1er-Mai. Celle-ci n'a pu avoir lieu cette année donc on la décale. Il y aura les produits soldés en intérieur et les bradés à l'extérieur. Ce sont là les produits des saisons précédentes avec de très belles affaires à faire. Et puis, nous avions envie de faire une ouverture de soldes "avec fanfare et tambours" et de donner envie de venir passer un bon moment avec nous. Il y aura de nombreuses animations, y compris en soirée."

