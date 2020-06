La relance éco : les commerçants d’Annemasse comptent sur le retour de leurs clients suisses

Fermée depuis près de trois mois, la frontière entre la France et la Suisse et plus particulièrement entre Genève et Annemasse va rouvrir ce lundi. "Nous attendons nos clients suisses de pied ferme !". Marion, vendeuse de chaussures, a le sens de la formule. Large sourire aux lèvres, cette commerçante installée place Jean Deffaugt à Annemasse, connait toute l’importance de sa clientèle genevoise. "Ce sont des acheteurs plus exigeants mais ils ont un pouvoir d’achat plus important et ils achètent facilement."

Rue du commerce, l’enseigne de la boutique d’une grande marque de vêtements attire l’œil. A l’intérieur, les vendeurs portent des visières. "Avant le confinement, les samedis nous avions entre dix et quinze clients suisses", explique la gérante."Ils peuvent dépenser jusqu’à 600 euros, poursuit la jeune femme. Je pense qu’ils vont reprendre leur habitude de consommer côté français car les prix sont jusqu‘à 30% moins chers."

Inquiétude sur l'avenir des frontaliers

Privés de shopping sur France depuis trois, les genevois vont-ils se ruer dans les magasins annemassiens ? "On les attend et on est tous impatiens", reconnait le président d’Annemasse Commerces, l’association des commerçants. "Maintenant, on se pose aussi beaucoup de questions car l’acheteur suisse ne sauvera pas à lui seul nos boutiques", poursuit Sébastien Lesage. Il compte aussi sur les frontaliers et leur pouvoir d’achat. "Mais là, nous sommes quand même inquiets", précise une opticienne du centre-ville. "Il ne faut pas se leurrer, les travailleurs français seront les premiers touchés par les licenciements sur Genève."

A Annemasse, l’épidémie de Covid-19 et le confinement ont déjà entraîné la fermeture de trois boutiques. "Aujourd’hui, on repart petit à petit, explique Sébastien Lesage. Nous avons très bien travaillé les quinze derniers jours de mai mais le moment le plus important sera à la rentrée. Quand la vie normale reprendra. Ce sera long mais il faut rester positif pour que le commerce revive."

Après la réouverture des terrasses le 2 juin, le 15 juin et le retour des clients suisses c'est la deuxième étape." - Sébastien Lesage, président d'Annemasse Commerce

