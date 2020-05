La relance éco : les commerçants de Montbéliard vont créer un site de vente en ligne

Dans le centre-ville de Montbéliard, les commerces sont restés ouverts pour ce jeudi de l'Ascension, avec toutes les précautions sanitaires en vigueur. Pas question de perdre une journée. Le chiffre d'affaires est en berne et il faut renouer au plus vite avec les clients. Invité de "La relance éco"ce jeudi sur France Bleu Belfort Montbéliard, Jean-Philippe Ragot, co-président de "Signé Montbé", l'association des commerçants de Montbéliard, a détaillé les actions qui sont prévues dans les semaines à venir.

Un plan de relance à 100.000 euros

Avant le confinement, l'association avait déjà travaillé avec la municipalité à un plan de redynamisation du centre-ville. "Il a été peu difficile de modifier ce plan de redynamisation, en plan de relance, il a suffit d'amplifier les actions", explique Jean-Philippe Ragot, artisan-chocolatier à Montbéliard. Ce plan de relance, d'un montant de 100.000 euros, avec la contribution financière de la ville, va démarrer en juin et se déclinera sous différentes formes.

L'association va d'abord faire évoluer la carte de fidélité Duo, "avec des avantages plus importants pour le consommateur". Des opérations de promotion "type shopping gagnant" vont également être lancées, "comme on l'a fait l'année dernière, mais en augmentant les enveloppes distribuées". Ces journées auront lieu cet été et à l'automne, chaque premier vendredi du mois, avec plusieurs centaines d'euros à gagner sur chaque journée.

à lire aussi Municipales à Montbéliard : quels sont les enjeux de la campagne ?

Développement de la vente en ligne

A l'image de ce qui se fait déjà à Belfort, l'association des commerçants de Montbéliard va lancer en juin prochain un site internet de vente en ligne. "C'est vraiment un des axes très importants aujourd'hui", insiste Jean-Philippe Ragot. "Si on avait eu cet outil avant la crise du Covid, même si on aurait pas pu sauver 100% de notre chiffre d'affaires, on aurait quand même pu conserver une partie plus importante de notre chiffre d'affaires, en gardant le contact avec nos clients et en pratiquant du click and collect, ou de la livraison".

Il ne s'agit pas de pratiquer la méthode Couet, mais on voit plus de monde que ce qu'on aurait pu prévoir

Dix jours après le déconfinement, et alors que la région est toujours classée en rouge, la reprise, même si elle est encore timide, semble se passer mieux que prévue. "Ce n'est pas la folie non plus, mais ça revient mieux que ce que beaucoup prévoyaient, c'est plutôt positif, on a la météo avec nous aussi", se félicite Jean-Philippe Ragot.

Il attend beaucoup de la réouverture des cafés et restaurants : "leur fermeture fait que mathématiquement on limite le nombre de possibilité de visites au centre-ville". Mais après deux mois de confinement, Jean-Philippe Ragot dit son soulagement. "Sur le plan psychologique, le fait de ne pas rentrer de chiffre d'affaires a été très, très compliqué... c'est un bonheur de pouvoir rouvrir et voir du monde à nouveau dans les boutiques".

à lire aussi Sud-Territoire : Une cartographie des commerces et services ouverts pendant le confinement

à lire aussi Montbéliard veut s'attaquer au déclin de son centre-ville

Retrouvez la chronique "La relance éco" à 7h15 tous les jours sur France Bleu Belfort Montbéliard.

France Bleu Belfort Montbéliard est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?