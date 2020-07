La relance éco : les commerçants du centre-ville sortent leurs articles à Clermont-Ferrand

Les commerçants ont été plus ou moins impactés par la crise de Covid-19 à Clermont-Ferrand. Pour redynamiser le centre-ville, les boutiques et les restaurants se réunissent avec l'association "Cœur de ville". Ils organisent des déballages les vendredis et samedis du 15 juillet au 11 août.

"Shopper, se restaurer, se balader". Voilà ce qu'on peut lire sur la nouvelle affiche de Coeur de Ville. Présente depuis plus de 15 ans, l'association regroupe 90 commerçants du centre-ville clermontois. Ils organiseront des déballages tous les vendredis et samedis pendant les soldes et seront également ouverts les dimanches 19 et 26 juillet. Habituellement, ils sortaient leurs articles les deux derniers week-end des soldes. Cette année, ils sont prévus pour toute la durée des promotions. Une première pour l'association.

Pour Mickaël Chaillaud, coprésident de Cœur de Ville, c'est un moyen d'apporter de la couleur dans les rues piétonnes de Clermont-Ferrand. "On est très contents de retrouver nos consommateurs. C'est le meilleur moment pour nous réunir : une fin de saison qui appelle à la prochaine, la saison automne-hiver."

Solidarité

Certains secteurs ont été plus impactés que d'autres. C'est le cas pour la restauration, qui a été contrainte d'ouvrir plus tard. En guise de soutien, Mickaël Chaillaud a ouvert sa boutique de linge de maison, Jalla, le 14 juillet. "L'attractivité de notre quartier ce n'est pas seulement des promotions. Il y a une diversité. Avec les restaurants et le côté touristique, on peut se réunir tous ensemble."

Convivialité

Aferdita Sefa est responsable de la boutique de lingerie Aubade située rue des Gras. Sortir ses produits dans la rue lui permettra de retrouver ses clients dans une ambiance chaleureuse. "On a raté la braderie d'avril, donc on a un stock assez important. Mais c'est un avantage pour nous : on pourra répondre à une clientèle plus large et satisfaire plus de monde." La commerçante fait partie de Cœur de Ville depuis plusieurs années. "Je suis très contente de cette association. On a su rebondir et je suis convaincue que ces déballages seront bénéfiques autant pour nous que pour nos clients."

L'initiative est liée à projet de longue date. L'association souhaite que le centre-ville devienne un quartier touristique reconnu par les institutions.