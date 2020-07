La relance éco : les commerçants du centre-ville d'Amiens craignent une affluence limitée pendant les soldes

C'est parti pour les soldes d'été ! Avec trois semaines de retard par rapport à ce qui était prévu avant la crise du coronavirus, les rabais estivaux commencent enfin ce mercredi 15 juillet pour 4 semaines. Ils auraient dû débuter le 24 juin dernier mais, à cause de l'épidémie, le gouvernement a choisi de les décaler. L'objectif, dans la foulée du confinement, était de laisser le temps aux commerçants de bien se relancer, avant qu'ils ne puissent vider leurs stocks dans un second temps, grâce aux soldes.

Mais beaucoup de clients ont déjà profité des ventes privées et désormais les grandes vacances sont arrivées. Certains commerçants du centre-ville d'Amiens ne voient déjà plus grand monde. Justine, par exemple, vendeuse dans une boutique de prêt-à-porter, redoute une faible affluence pendant les soldes.

Pour Priscilla, elle aussi gérante d'un magasin de vêtements pour femmes, les clients sont déjà venus "dès la sortie du confinement" et gardent désormais leur argent pour partir en congés.

Pour attirer les clientes vers ses vêtements, Isabelle va faire des promotions choc dès la première semaine. © Radio France - Hélène Fromenty

Malgré tout, elle espère appâter la clientèle en commençant "très fort" dit-elle. "Dès la première semaine, il y aura beaucoup de réductions à moins cinquante, moins soixante pour-cent. Et on fait aussi moins dix pour-cent supplémentaires dès deux articles achetés."

Même stratégie dans la boutique voisine d'Isabelle, qui habille aussi les femmes : elle compte aussi proposer "des promotions choc" pour attirer sa clientèle.

Bonne ou mauvaise période ?

Pour certains, décaler ces soldes de trois semaines est vraiment inopportun car beaucoup de clients ont déjà quitté Amiens. "J'aurais préféré qu'ils soient reportés au mois de septembre, assure Clémence, qui vend des ustensiles de cuisine. Là tout le monde est parti, on sent vraiment que le flux est beaucoup moins important depuis plusieurs jours. On a quand même un peu de touristes, mais pas beaucoup."

Beaucoup de boutiques vont proposer des rabais importants dès les premiers jours. © Radio France - Hélène Fromenty

Mais d'autres, comme Salah, gérant d'une brasserie non loin de la place Gambetta, pensent que ce report peut booster un peu leurs affaires. "Ça peut jouer en notre faveur car les gens ne vont peut-être pas tous partir en vacances et donc rester en ville, pour faire les magasins, venir en terrasse... Après c'est compliqué pour tout le monde, donc on prend ce qu'il y a à prendre et on fera les comptes à la fin."

Cette année, les soldes durent jusqu'au mardi 11 août, soit pendant 4 semaines.