La relance éco : Les commercants redynamisent Aire-sur-l'Adour

Suite à la crise du coronavirus, les commerçants du centre-ville de Aire-sur-l'Adour se sont mobilisés. Ils proposent une fois par mois des soirées spéciales avec au programme : des activités, des repas et même des promotions.

Les petits commerces du centre ville de Aire-sur-l'Adour ne se laissent pas abattre ! Sous l'appellation "UC2A", l'association des commerçants se mobilise en organisant chaque deuxième vendredi du mois une grande soirée durant laquelle sont proposés des promotions, des activités pour les petits et pour les grands mais aussi la possibilité de manger sur place. Ce nouveau rendez-vous mensuel a donc pour objectif de soutenir les commerçants durement frappé par la crise du coronavirus et le confinement.

Christine Haméon, membre de "UC2A", tient une boutique dans laquelle elle crée des bijoux fantaisies et des accessoires de mode. Elle concède qu'il sera impossible de rattraper le chiffre d'affaires perdu durant les 2 mois de fermeture. C'est pourquoi elle est heureuse de pouvoir ouvrir sa boutique plus tard une fois par mois et permettre à de nouveaux clients de la découvrir.

Pour connaitre le dispositif complet, rendez-vous sur le compte Facebook de l'association des commerçants.