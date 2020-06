La relance éco : les consommateurs de fromage ont changé leurs habitudes avec le confinement

France Bleu Pays de Savoie - Avec la crise sanitaire, peut-on dire qu'on mange moins de fromages, tout simplement ?

Olivier Athimon, directeur général d'Entremont. On mange différemment le fromage. Avant, on le mangeait juste avant le dessert. Depuis quelques années, on en mange à l’apéritif, en entrée, en plat principal – regardez les hamburgers, avec le cheddar dessus – la consommation du fromage a évolué. Et pendant cette crise, ça s’est accentué. Les fromages AOP qui continuaient à se manger avant le dessert ont particulièrement souffert parce que les rayons traditionnels à la coupe et la restauration ont de fait arrêté de les présenter.

Le fromage du quotidien a bénéficié de cette crise. Les fromages AOP eux ont particulièrement souffert

En revanche, le fromage du quotidien, c’est-à-dire l’emmental, râpé, en tranches ou en cubes, lui quelque part a bénéficié de cette crise. Il se mangeait déjà à tout moment de la journée, et aussi avec les pâtes. Et avec le phénomène de ‘refuge’, le consommateur s’est mis à acheter beaucoup plus de pâtes en début de crise, et donc beaucoup plus d’emmental râpé.

Qu’est-ce que ça signifie sur les stocks ?

Les stocks de fromage râpé, de fromages du quotidien se sont retrouvés quasiment vides, et nous avons eu du mal à les reconstituer. En ce qui concerne les fromages AOP, le beaufort, le morbier et d’autres, là les stocks sont pleins. C’est terrible, il y a plus de 1 000 tonnes de fromages AOP et IGP en stock. Certains ont des durées de vie un peu courtes, comme les bleus ou les bries, et là c’est dramatique. D’autres fromages se gardent un peu plus, comme le comté ou le beaufort, on peut certes les stocker plus longtemps, ils s’affinent et sont meilleurs. Mais beaucoup de laiteries vont avoir des problèmes de trésorerie et vont être tentés de les vendre dans les mois qui viennent à des prix peut-être moins chers. Ce sera aussi terrible pour nos producteurs.

L’urgence est d’écouler ces stocks-là ?

Ça revient tout doucement, avec les marchés, les crémeries et les restaurants qui rouvrent. Nos clients vont avoir envie de les redécouvrir. Mais on espère que ça va s’accélérer. Il le faut.