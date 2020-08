La "Relance Eco" : Les croisières fluviales de retour dans l'estuaire de la Gironde

Les bateaux de croisière font leur grand retour cette semaine sur les eaux de la Garonne, la Dordogne et la Gironde. Les gros paquebots eux sont encore pour l'instant totalement à l'arrêt (et ne reprendront pas avant septembre), mais les croisières à la semaine redémarrent petit à petit, après 4 mois et demi d'arrêt total. C'est le cas par exemple de la compagnie CroisiEurope, l'un des gros opérateurs sur l'estuaire de la Gironde. Sa toute première croisière depuis le mois de Mars a lieu depuis lundi et pour 7 jours en tout sur un parcours Bordeaux-Blaye-Libourne-Bourg sur Gironde et retour à Bordeaux.

Des normes sanitaires très strictes

Une reprise qui n'a pas pu avoir lieu plus tôt en raison du protocole sanitaire très détaillé qu'il a fallu mettre en place. La capacité des navires de la compagnie a été bloquée à 70%, afin de permettre aux croisiéristes de respecter les distances entre eux. A bord, la prise de température et le masque sont obligatoires, et le déjeuner et le dîner se font désormais en 2 services au lieu d'un seul. Des mesures très contraignantes reconnaît la compagnie, mais qui permettent de garantir à nos passagers une sécurité maximum.

La toute première croisière du monde d'après a donc levé l'ancre lundi 10 août de Bordeaux et va sillonner l'Estuaire pendant 7 jours. A son bord, le commandant Bruno Coudert assure ne rencontrer aucune difficulté concernant ces nouvelles règles. "Tout le monde respecte les mesures sans aucun soucis et nous n'avons pas du tout besoin de faire la police à bord. J'ai d'ailleurs pour cela déjà félicité les passagers" se réjouit-il.

Le commandant du Cyrano Bruno Coudert soulagé du comportement citoyen de ses passagers Copier

Une offre commerciale destinée à faire revenir les clients

Les 123 premiers passagers se trouvant actuellement à bord du Cyrano sont en grande partie des français, "_mais nous avons également quelques européens comme des allemand_s" précise le commandant. Pour les faire revenir, la compagnie a élaboré ces dernières semaines toute une stratégie commerciale accompagnée de réductions parfois importantes (comme la gratuité pour les moins de 16 ans, ou la cabine à 50% pour ceux qui voyagent seuls). En dépit de ces offres, les navires de la compagnies resteront limités à 70% de leur capacité jusqu'à la fin de la saison en octobre.

Une manne touristique indispensable pour les communes girondines

Cette reprise même partielle est en tous cas une excellente nouvelle pour la ville de Bordeaux, mais surtout pour les villes étapes le long du parcours que sont Blaye, Libourne, ou encore Bourg sur Gironde. Dans ces villes, le tourisme fluvial représente parfois jusqu'à 50% de l'activité touristique avec les revenus qui en découlent. C'est le cas par exemple à Blaye, ou "en août dernier, ce sont une trentaine d'escales qui étaient programmées" explique Gilles Brignard, le directeur de l'office du tourisme, "cette année nous n'en avons qu'une dizaine, et les perspective pour 2021 pour l'instant ne sont pas rassurantes" poursuit-il.