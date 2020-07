Elles ne font pas le plein, mais les thermes de Niederbronn-les-Bains et de Morsbronn-les-Bains ont rouvert le 13 juillet, avec des protocoles sanitaires renforcés.

La relance éco : les curistes de retour aux thermes de Niederbronn et Morsbronn

Quatre mois de fermeture. Dans le Bas-Rhin, la crise sanitaire a durement touché les établissements thermaux Valvital de Niederbronn-les-Bains et de Morsbronn-les-Bains . Rouverts depuis le 13 juillet, ils n'affichent pas complet, à hauteur de 75% de fréquentation par rapport à d'habitude à la même période. "Sur l'ensemble de la saison 2020, nous devrions être à 50-55% de perte d'activité", précise leur directrice Laurence Alexandre.

Une saison "catastrophique"

Les thermes auraient pu rouvrir dès le 2 juin. Mais à Niederbronn et Morsbronn, on a préféré prendre le temps d'"enrichir" le protocole sanitaire et d'hygiène, déjà bien ancré dans l'ADN des établissements. Dans les bassins, certains jets sont fermés pour respecter la distanciation entre les curistes. Dans les vestiaires, le nettoyage est assuré une fois par heure. "Nous sommes d'une rigueur absolue, que ce soit vis-à-vis des salariés ou des curistes", assure Laurence Alexandre.

Laurence Alexandre l'assure : le groupe Valvital a les reins solides : "Les résultats seront catastrophiques mais nous pourrons l'absorber, en espérant redémarrer normalement en 2021".

