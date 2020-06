La relance éco : la boîte de nuit le QG, à Besançon, est toujours dans l'attente d'une réouverture

Si les bars et les restaurants ont pu rouvrir,aucune directive n'a été annoncée par le gouvernement concernant les clubs. À Besançon, la boite de nuit le QG est fermée depuis près de quatre mois. "On a aucune idée de comment ça va se passer pour nous. La situation est catastrophique. On est dans le flou et moralement, c'est dur", confie Mathieu Garny, le gérant de l'établissement.

La crise sanitaire est un véritable coup dur pour les boîtes de nuit. "Ce qui nous fait très mal, c'est le loyer, ça représente 8 000 euros par mois", confie le gérant du QG. Alors en attendant une réouverture, Mathieu Garny vit sur ses réserves. "Chaque mois, on a des charges importantes, alors on puise sur ce qu'on a de côté. Mais là, tout le travail qu'on a fait ces deux dernières années est gâché à cause du covid", raconte le gérant. "Au niveau aides gouvernementales, on a rien. On espère toujours, mais à chaque fois, on ne rentre pas dans les critères", explique t-il.

Depuis le début de la crise sanitaire, les vingt-cinq salariés du QG Club sont au chômage partiel. "Ils en peuvent plus, ils veulent travailler", rapporte Mathieu Garny.

Pas un mot pour les acteurs du monde de la nuit. On parle des bars, on parle des restos, mais nous rien. On se sent vraiment abandonnés - Mathieu Garny

Les acteurs du monde de la nuit attendaient beaucoup de l'allocution d'Emmanuel Macron, dimanche soir. "Après quatre mois sans rien, on attendait au moins un mot de sa part. Même si c'est sans donner de date de réouverture. Mais au moins un mot de soutiens", déplore Mathieu Garny.

Le patron du QG Club espère qu'une annonce sera faite prochainement concernant les clubs. "On attend le 22 juin. Sinon ça va commencer à manifester, le monde de la nuit va se réveiller parce que là, c'est plus possible", explique t-il.

