La relance éco : les écoles de voile reprennent du service

La très grande majorité des 400 écoles de voiles affiliées à la Fédération française a repris son activité, après deux mois d'interruption.

Stéphane Frétay, vice-président de la Fédération française de voile et président du Yacht club de Saint-Lunaire explique : "La navigation en équipage est possible depuis quelques jours sous réserve de l'application des protocoles sanitaires."

Aucune trace du virus dans l'eau de mer

Le représentant de la Fédération ajoute : "On est en mer, dans un milieu salé, et une étude de l'Ifremer dit qu'il n'y a aucune trace du virus dans l'eau de mer, le virus est très sensible aux UV et à la chaleur."

Il ajoute que côté protocole : "On parle plutôt de désinfection sur les locaux et les vestiaires seront fermés. Pour le matériel nautique, on est plus sur du rinçage à l'eau savonneuse, puisque le savon dissout l'enveloppe du virus."

Quid de la voile scolaire?

La voile scolaire, qui représente 100 000 enfants a repris, mais "avec des disparités : ça dépend des mairies, de l’Éducation nationale, des directeurs et des enseignants. Ça a tendance à reprendre, à Saint-Lunaire par exemple, on a de l'activité, mais ce sont des négociations locales, car il y a aussi des problématiques de transport et d'organisation qui rentrent en compte."