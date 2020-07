La relance éco : les "Ecuries d'el Tao" à Nîmes misent sur des formules familiales cet été

Si vous cherchez les écuries d'el tao, à Nîmes, le plus simple pour vous repérer est d'abord de vous diriger vers le skatepark. À deux pas de là, Chemin du Mas Flechier, vous tomberez sur le centre équestre, et le rire chaleureux de Charles Richol, le propriétaire des lieux, ne manquera pas de vous guider au milieu des box.

Ici, vous trouverez une soixantaine de chevaux. C'est un centre équestre, poney club, une écurie de propriétaire, et une écurie de commerce. C'est cette multiplicité des activités qui a permis aux gérants de passer la crise du Covid-19, même s'il leur a fallu faire quelques sacrifices. "On n'a pas spécialement traversé une période difficile, explique Charles Richol. Mais on a quand même eu (NDLR : comme tous les centres équestres) une interdiction d'exercer. On avait un peu de trésorerie d'avance, ce qui nous a permis de traverser cette crise"

"On a été obligé de vendre quelques chevaux à prix coûtant, pour pouvoir permettre d'acheter et de s'approvisionner en foin et en granulés dans l'urgence." Charles Richol

Les écuries d'el Tao © Radio France - Tony Selliez

"On a réussi à vendre par les réseaux sociaux et par correspondance cinq ou six chevaux", précise encore Charles Richol. "Pendant cette période là, heureusement qu'on avait ces numéros-là (NDLR : les chevaux), dit-il avec beaucoup d'affection. Ils nous ont donné l'amour qu'ils nous donnent au quotidien. Pour eux, rien n'a changé. Enfin, j'espère en tout cas, on a tout fait pour que ça ne change rien à leur quotidien"

Cet été, le centre va proposer davantage d'activités, des formules plus attractives financièrement pour les familles, "pour se reconstruire un peu". Mais l'urgence, pour Charles, c'est de se préparer à un autre souci potentiel, une éventuelle canicule. Il est en train d'installer un système de brumisateurs, pour protéger ses chevaux.