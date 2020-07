La relance éco : les écuries du Villard à Peyrat-de-Bellac se remettent en selle

Lorsque le confinement a été décrété mi-mars, le club équestre des écuries du Villard a fermé d'office. Les entraînements de chevaux pour la compétition ont continué dans l'espoir de reprendre au plus vite les concours de sauts d'obstacles. Les cours d'équitation ont cessé. Les chevaux de clubs ont été relâché à l'extérieur pour ne pas surcharger les boxs.

il faut avancer puisque le mal est fait

Sans cours, sans compétition ni stages d'équitation, le centre a souffert avec une perte totale du chiffre d'affaires pendant deux mois. Une situation compliquée pour Loraine Doirisse qui gère seule les 70 chevaux du club. Il a fallu limiter les frais en remettant les fers aux sabots des chevaux : "les aides de l'Etat ne vont pas rattraper le manque à gagner mais à nous de continuer, de travailler davantage. Il va falloir se tourner vers le loisir en proposant des stages, des randonnées, des ballades. Il faut être davantage ouvert au public", explique la gérante.

Une période "derrière nous" désormais, "il faut avancer puisque le mal est fait" selon Loraine Doirisse, "contente" de la reprise de l'activité depuis le 11 mai : "c'est bien reparti, j'ai retrouvé les cavaliers habituels, qui venaient deux fois par semaine puisqu'ils n'allaient plus aussi souvent à l'école. _Maintenant, on prépare tout l'été avec différentes animations, des sorties en concours, l'accueil de tout public_. La reprise serait à son comble si on avait des touristes cet été mais je pense qu'on va s'en sortir".