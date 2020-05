La relance éco : les éleveurs sont dépendants de la réouverture des restaurants

Les agriculteurs ne se sont jamais arrêtés de travailler pendant les deux mois de confinement et pourtant l'argent ne rentre plus autant pour certains. C’est le cas de Christian Perrin, éleveur de bovins et maire de Sainte-Barbe, à l’est de Metz.

La consommation de viande a brutalement chuté pendant le confinement imposé par l’épidémie de coronavirus. La filière dépend beaucoup des restaurants et des cantines scolaires et d’entreprises. Or, ces endroits sont toujours fermés deux semaines après le déconfinement. A Sainte-Barbe, à l'est de Metz, Christian Perrin possède une cinquantaine de bovins et il fait de la pension de chevaux. Il est aussi maire du village.

France Bleu Lorraine : La consommation de viande a-t-elle repris depuis le déconfinement ?

Christian Perrin : Les animaux sont toujours confinés dans leurs enclos. Ils auraient dû partir il y a deux mois, mais on est obligé de les garder et cela coûte en nourriture. Il y a un cycle qui est interrompu. Chaque année, un quart du cheptel s’en va, sauf cette année.

FBL : Vous avez 35 chevaux en pension, comment se passe l’accueil des propriétaires ?

CP : Les propriétaires sont restés deux mois sans voir leur cheval. Depuis le 11 mai, on peut à nouveau les accueillir. Ils viennent à nouveau monter leur cheval. Mais il faut établir un planning strict pour qu’ils ne se croisent pas.

