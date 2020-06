La relance éco : les émailleurs d'art de Limoges misent sur le tourisme estival

C'est un petit secteur d'activité, mais ô combien emblématique en Limousin : celui des émaux d'art, qui vient d'ailleurs d'obtenir une reconnaissance nationale. Comme se porte-t-il à l'heure du déconfinement ? Lise Rathonie, la présidente du syndicat professionnel des émailleurs français (SPEF) basé à Limoges, se réjouit de la reprise d'activité mais il reste encore quelques écueils pour les émailleurs, qui ont souffert d'un manque d'exposition ces trois derniers mois.

"Comme tous les professionnels et les artisans d'art, nous avons beaucoup souffert" analyse Lise Rathonie, "il faut être actif pour garder de la visibilité, ce qui n'est pas facile quand tous les marchés, les salons et les expositions sont annulés ou reportés. Du coup, certains mettent des choses pour se manifester, notamment sur internet".

En revanche, pour les émailleurs travaillant en sous-traitance ou sur commande pour d'autres secteurs, l'activité reprend doucement depuis quelques semaines.

Les émailleurs nourrissent de grands espoirs dans la saison touristique

Mais surtout, la saison touristique qui approche, et qui s'annonce prometteuse pour des régions comme le Limousin, nourrit un grand espoir de reprise pour les émailleurs d'art. "C'est un moment à saisir" pense Lise Rathonie, "il faudrait qu'on nous donne la possibilité de nous afficher, par exemple avec les communes pour que des boutiques éphémères puissent se mettre en place pour que tous ceux qui n'ont plus de salons et ainsi bénéficier de l'afflux de touristes".

Les émailleurs pensent également à mettre l'accent sur le tourisme des savoir-faire, dont l'émail d'art est un emblème en Limousin. "Il faut saisir la vague et mettre en place des choses rapidement" affirme la présidente du SPEF.

Vers une inscription au patrimoine immatériel de l'Unesco ?

L'autre grand espoir des émailleurs, à plus long terme, c'est une reconnaissance internationale. La semaine dernière, ils ont déjà obtenu l'inscription au "patrimoine culturel immatériel français". En réalité, cette démarche n'est qu'une première étape vers une candidature au patrimoine immatériel de l'Unesco, au niveau mondial donc. "Le but, c'est d'avoir une reconnaissance qui valorise la richesse de nos gestes et de notre matière" affirme Lise Rathonie.

Les émailleurs veulent ainsi réintéresser des professionnels ou des disciplines qui n'ont pas suffisamment exploré cette matière. "Par exemple dans le champ du design et d'autres activités, ce qui permettrait de perpétuer nos métiers" envisage avec enthousiasme la présidente limougeaude du syndicat des émailleurs.