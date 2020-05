La relance éco : les Emmaüs de Poitou-Charentes rouvrent leurs points de vente

Les entreprises reprennent du service, les associations aussi ! Dans le cadre de notre nouvelle rubrique, "La relance éco", la rédaction de France Bleu La Rochelle s'est intéressée à la reprise progressive des activités des Emmaüs de Poitou-Charentes.

Ces associations, qui ne vivent que des dons, sans aide de l’État, sont fermées au public depuis près de deux mois. Un manque à gagner estimé entre 35 et 50 millions d’euros par le directeur général d’Emmaüs France.

Les communautés picto-charentaises ont donc hâte de rouvrir leurs boutiques au public ce mardi matin. Pour se faire, elles ont dû s’organiser pour assurer le respect des mesures barrières et ainsi éviter de propager le Covid-19.

Aménagement des points de vente

Compagnes et compagnons, bénévoles et salariés, ils n’ont eu aucun contact avec l’extérieur depuis huit semaines. Un confinement strict qui a laissé du temps à la communauté Emmaüs de Châtellerault-Naintré, dans la Vienne, pour faire un grand ménage de printemps, raconte fièrement Bruno Pajot, le responsable.

Nous avons aéré nos différents lieux de vente, élargi les allées, supprimé du matériel, pour que le public se croise le moins possible.

D'autant que les boutiques Emmaüs sont souvent des "lieux d'échange, où on papote tout en achetant", souligne Bruno Pajot. Des habitudes qu'il souhaite maintenir mais qui seront, forcément, bien différentes de celles qu'il a connues avant le confinement.

Respecter les mesures d'hygiène

La réouverture de boutiques, en temps de crise sanitaire, nécessite des équipements spécifiques, pour les bénévoles, les salariés et les clients. Des conditions d’hygiènes très strictes qu’Olivier Brochard compte bien faire respecter sur les deux sites qu'il gère, à Thouars et à Parthenay, dans les Deux-Sèvres.

A l’entrée de chaque point de vente, il y aura un compagnon avec une solution de gel hydroalcoolique. Il aspergera les mains de nos clients avant qu'ils ne touchent, par exemple, la vaisselle.

Dès ce mardi, le port du masque devient également obligatoire "pour tous".

Protéger les compagnons les plus vulnérables

S'équiper ainsi permettra de protéger les compagnons les plus fragiles, ceux pour lesquels une contamination au Covid-19 pourrait être très grave. Ils sont sept dans ce cas au sein de la communauté de Rochefort-Saint-Agnant, en Charente-Maritime, où Erwann Briand, le responsable, a dû repenser toute l’organisation.

Erwann Briand est le responsable de la communauté Emmaüs de Rochefort-Saint-Agnant © Radio France - Marine Protais

Certains compagnons ont plus de 70 ans, d'autres sont diabétiques ou ont des maladies graves, cardiaques. Donc nous avons refait tout le planning des postes afin de les protéger au maximum.

Les postes de vente et de travail seront désormais occupés par des personnes "plus jeunes et en pleine forme", précise Erwann Briand. Ces personnes devront aussi s'occuper de la réception des dons.

Confinement des dons pendant six jours

Réceptionner, trier et ranger les dons. Une tâche ordinaire qui devient l'une des plus complexes à cause de l'épidémie, reconnaît Gildas Courtois Duverger. Il est salarié chez Emmaüs à Saintes.

Les dons seront confinés avant d'être mis en magasin. La céramique et le verre tremperont dans des bains de javel. Le textile, le bois, le carton, les livres, stockés pendant six jours, sans être touchés.

Il n'est pas question de laisser entrer le virus dans le magasin. Et pour s'en assurer, le ramassage des dons chez les particuliers sera également très encadré. En Charente, les sacs devront être déposés dans des lieux où le Covid-19 ne circule pas, "comme une grange ou un garage", spécifie Sidonie Henocq, responsable d'Emmaüs Angoulême-Cognac-Confolens.

Quant aux ramassages collectifs, qui se font habituellement sur les places des foires charentaises notamment, ils ne reprendront pas avant, au moins, le début du mois de juin.

