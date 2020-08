La relance éco : les entreprises auvergnates ouvrent leurs portes au public tout l'été

Visiter une entreprise, c'est possible avec Entreprise et Découverte ! L'association accompagne près de 2000 sociétés en France dans l'organisation de visites ouvertes au public. Cet été, elle lance la campagne "Rêves de visites", pour promouvoir le tourisme de savoir-faire.

Les Fontaines pétrifiantes de Saint-Nectaire, la société des Eaux de Volvic ou les pastilles de Vichy... autant d'entreprises que vous pouvez visiter cet été en Auvergne. Beaucoup d'entre elle ont été mises à mal par la crise sanitaire. Pour les soutenir, l'association Entreprise et Découverte, qui accompagne près de 2000 sociétés dans les visites ouvertes au public, lance la campagne estivale "Rêves de visites". Le but : promouvoir le tourisme de savoir-faire local.

Pour Marie Cario, animatrice réseau, les entreprises ont été doublement impactées. "L'activité de production a dû soit être ralentie soit être stoppée. En plus de ça, les entreprises ont vu leur activité d'accueil du public complètement arrêtée. Pour certaines, cet accueil représentait 80% de leur chiffre d'affaires."

Été "Made in France"

Cet été, c'est l'occasion de faire des visites. Suite à la fermeture de nombreuses frontières, le Made in France est en vogue et Entreprise et Découverte surfe sur la tendance. "Beaucoup de français sont restés près de chez eux cet été. Ça permet d'offrir une activité éloignée des sentiers battus et des lieux de regroupement plus massifs." Le public semble être présent. "Nous comptons aujourd'hui 15 millions de visiteurs par an. On remarque 20 à 30% d'augmentation par rapport à nos premiers chiffres en 2012."

Visiter une entreprise pourrait se pratiquer de plus en plus à l'avenir. "C'est une forme de tourisme qui a le vent en poupe. Cette filière a une très belle perspective devant elle et ne va faire que croître dans les prochaines années."

Une trentaine d'entreprises en Auvergne

En Auvergne, une trentaine d'entreprises font partie du réseau Entreprise et Découverte. Parmi elles, le moulin à papier Richard de Bas, situé à Ambert. Il accueille le public depuis 75 ans et les visites représentent près de 50% du chiffre d'affaires global.

Pour le gérant du moulin Sylvain Peraudeau, les visiteurs sont bien revenus cet été. "On ne pourra pas rattraper les mois de fermeture. Mais pour l'instant, les visiteurs sont au rendez-vous. _Cette année on ressent une très nette hausse de la fréquentation au niveau local et régional._"

Entreprise et Découverte souhaite développer ce type de tourisme en identifiant un maximum de sociétés aptes à accueillir le public. L'association a aussi publié un guide du routard sur la visite d'entreprise.

Emma Saulzet