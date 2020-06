La relance éco : les déménageurs reprennent du service en Moselle

Faites vos cartons, on déménage ! Pendant le confinement, les entreprises spécialisées ont tourné au ralenti : seuls les déménagements d'urgences ont été réalisés. "On est resté fermé pendant un peu plus d'un mois, explique Laure Christmann gérante de l'entreprise Metz Déménagement, basée à Montigny-lès-Metz. Cela m'a permis de suivre mes clients pour voir ce qu'il était préférable par rapport aux dates. Et puis, évidemment, cela m'a permis de les soutenir moralement parce qu'ils étaient très inquiets."

De nombreux déménagements reportés au mois d'août

"La crise et le confinement ont eu beaucoup d'impact sur l'activité, mais là, ça repart, confie la patronne de cette société travaillant dans tout le Grand Est. L'année dernière, le planning était déjà complet à cette période, or là, ce n'est pas le cas. Dès le mois d'avril, nous avons repris nos clients qui n'avaient pas pu être déménagés pendant le confinement mais désormais il y a une petite période creuse"

En revanche, l'entreprise mosellane s'attend à un été bien chargé,car de nombreux déménagements sont reportés au mois d'août. En effet, le confinement a retardé les travaux et les signatures chez le notaire. De plus, les clients n'ont pas pu visiter les appartements et appellent donc les déménageurs "à la dernière minute."

Respect de nouvelles consignes sanitaires

"Ce sera un très gros mois, encore plus que les années précédentes," déclare Laure Christmann, tout en rappelant les nouvelles règles sanitaires. Mes collaborateurs ont tout ce qu'il faut : masques et gel. Ils ont la consigne de se laver régulièrement les mains. On demande aussi au client, s'il le peut, d'être seul au moment du déménagement".

