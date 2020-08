La relance éco : "les espoirs déçus" des soldes d'été pour les commerçants parisiens

Prévus initialement à partir du 24 juin, les soldes d'été avaient finalement été reportés au 15 juillet. Une demande de certains représentants du secteur de l'habillement pour permettre aux commerçants de vendre au prix fort leur stock accumulé pendant le confinement. Un mois plus tard, alors que les soldes se terminent ce mardi soir, l'idée de l'époque ne semble plus si bonne. Le bilan des soldes est même mauvais estime sur France Bleu Paris, Didier Kling, président de la CCI Paris – Île-de-France.

"C'est un espoir déçu !", explique le représentant des entreprises. "Les commerçants sont déçus car ils attendaient beaucoup de la période après avoir souffert des grèves, des manifestations diverses. Ils espéraient pouvoir reconstituer un peu leur trésorerie grâce aux soldes pour aborder l'automne. Les chiffres ne sont pas à la hauteur de cet espoir pour 87% d'entre eux d'après une enquête réalisée par la CCI auprès des adhérents. Les chiffres sont moins bons que ceux de l'année dernière donc nous redoutons des difficultés accrues pour la rentrée."

Des clients pas au rendez-vous ?

Pourtant, en mal de liberté après le confinement, les Parisiens et Franciliens semblaient avoir envie de reprendre une vie normale. Pas dans les magasins visiblement. "Les clients n'ont pas été au rendez-vous cette année", a constaté Didier Kling. "Peut-être est-ce que la date n'était pas la plus opportune, à la réflexion ?", s'interroge le président de la chambre de commerce. "Peut-être aussi est-ce à cause des contraintes sanitaires légitimes ? On ne pouvait pas rentrer facilement dans les magasins s'il y avait trop de monde, _on ne pouvait pas essayer les vêtements aussi aisément qu'on le voulait_, il fallait porter le masque, etc. Bref des petites contrariétés pour les consommateurs qui font qu'ils ne se sont pas précipités en aussi grand nombre qu'on pouvait l'espérer."

Le report des soldes, une mauvaise chose avec le recul

_"D'abord, la politique des soldes n'est pas nécessairement la même pour un petit ou moyen commerce que pour une grande chaîne. En tout cas, c_ette idée selon laquelle un report vers la fin juillet permettrait de reconstituer des marges sur les premières semaines de juillet ne s'est pas concrétisée et donc les petits commerçants déjà handicapés par les mouvements précédents et la crise sanitaire, vont se retrouver en grande difficulté à la rentrée."

Le port du masque obligatoire dans les secteurs les plus fréquentés de la capitale : un mal nécessaire

Cerise sur le gâteau diront certains : l'obligation de porter le masque dans certains quartiers touristiques et commerçants de Paris, pourrait achever le consommateur de fuir les boutiques physiques. Certes, l'inquiétude est là, reconnaît encore Didier Kling. "Porter le masque est une contrainte pour chacun d'entre nous mais je crois qu'il faut l'accepter parce que c'est nécessaire si on veut éviter une propagation de l'épidémie et se retrouver de nouveau dans une situation de confinement telle qu'on l'a vécue pendant deux mois. Le masque fait partie des règles du jeu que l'on doit respecter de manière rigoureuse" pour éviter le pire économique, conclut le patron de la CCI Paris - Île-de-France.